FRANCE : L'ETOILE PHONE ou la clinique de la téléphonie mobile en plein coeur de Paris

02 Décembre 2024

Par Antoine NKOLO LAWSON

PARIS, France, 2 Décembre (Infosplusgabon) - Belle initiative de Zaid, la clinique du Smartphone à Paris "Etoile Phone" est localisée au 65, Boulevard de Strasbourg dans le 10 arrondissement de la capitale française.

Entre les stations de métro "Strasbourg Saint-Denis" et "Gare du Nord", Ahmed le jeune technicien s'active à trouver les solutions techniques aux smartphones venus en réparation. Concentré parmi la multitudes de composants électroniques, Ahmed répare vos appareils téléphoniques et se plie à répondre aux attentes de la clientèle....variée mais exigeante.

La devanture colorée et lumineuse dans ce Magasin invite à la découverte. Le large choix des articles exposés dans la vitrine, ne manque pas d'attirance et les idées de cadeaux sont nombreuses en cette période de fêtes de fin d'année. Un éventail de smartphones neufs et fort colorés brillent d'éclat dans le magasin.

Des centaines d'accessoires de communication vous y attendent pour personnaliser vos smartphones; sans oublier les réparations d'écran de téléphone de tous types.

Un accueil personnalisé depuis 20 ans

Comme une abeille dans sa ruche, Ahmed observe, démonte, analyse et s'applique pour satisfaire la plus exigeante des clientèles.

Avec une vingtaine d'années d'expérience et de présence sans interruption dans ce secteur d'activité, Zaid, le propriétaire de cette bonne adresse est persévérant, et s'est adapté à l'évolution rapide de la technologie mobile évolutive qui migra de la 2G à la 3G, 4G, 5G.... dans un secteur en perpétuelle évolution.

Adresse devenue incontournable dans le 11e arrondissement de Paris, "ETOILE PHONE" est la clinique référencée du téléphone mobile.

L'autre bonne adresse

L'Atelier DEXCBO également fondée par Zaid, est une enseigne qui se situe au 19, Rue La Boétie dans le 8e Arrondissement de Paris. Complémentaires, ces deux établissements jouent la carte de la performance avec des réparations bien faites grâce à un choix inouï d'accessoires électroniques en passant par la réparation des écrans, les protèges-écrans, coques diverses et tout ce qu'il faut pour personnaliser votre smartphone.

Avec ETOILE PHONE et Atelier DEXCBO, restez connectés pour bien profiter des changements rapides dans le monde de la téléphonie mobile et appréciez des technologies avant-gardistes qui font de vous un client exceptionnel, averti, et bienvenu dans ces deux établissements...

ETOILE PHONE : 65, Boulevard de Strasbourg, 75010 Paris.

Atelier DEXCBO : 19 Rue La Boétie 75008 Paris

Contact : 0147702735

www.etoilephone.com

www.atelierdexcbo.com

