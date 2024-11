JAPAN : Afreximbank fixe avec succès le prix de ses premières obligations Samouraï

17 Novembre 2024

LIBREVILLE, 17 novembre (Infosplusgabon) - La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a fixé avec succès le prix de sa première obligation Samouraï, en obtenant 67,2 milliards de JPY en 5 tranches à taux fixe de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans et 10 ans. Parallèlement, la Banque a lancé sa première obligation Retail Samurai avec une tranche à taux fixe de 3 ans évaluée à 14,1 milliards de JPY. Les obligations sont notées « A- » par Japan Credit Rating Agency, Ltd. SMBC Nikko Securities Inc. (« SMBC Nikko ») était le seul gestionnaire principal de la transaction.

La transaction s'avère importante pour plusieurs raisons :

Tout d'abord, il s'agit de la première émission d'obligations Samurai par une Banque multilatérale de développement (« BMD ») basée en Afrique, ouvrant la voie à d'autres émetteurs de la région pour accéder au marché obligataire japonais, y compris un marché Samurai régulier et également un marché de Retail Samurai japonais. Deuxièmement, il s'agit de la première émission d'obligations Samurai de crédit autonome par un émetteur de la région Afrique depuis la crise financière mondiale de 2008. Troisièmement, avec cette transaction, Afreximbank a attiré près de 150 commandes (sans compter le marché Retail Samurai), ce qui est un nombre nettement plus élevé que les autres premières transactions. L'objectif principal de la transaction était de diversifier la base d'investisseurs et les marchés d'Afreximbank ; un objectif qui a été atteint avec succès

En outre, Afreximbank a réalisé avec succès son objectif d'atteindre une taille de transaction de référence de plus de 30 milliards de JPY et de maximiser la taille des tranches sur des durées plus longues (jusqu'à 10 ans). En règle générale, les premiers émetteurs sur le marché japonais voient souvent la demande centrée sur les tranches de durées plus courtes, telles que les obligations à 2 ans. De plus, l'obligation Retail Samurai dont Afreximbank a simultanément fixé le prix est la première obligation Retail Samurai de la région.

Commentant la transaction, Chandi Mwenebungu, Directeur Général de la Trésorerie et des Marchés d'Afreximbank et Trésorier du Groupe a noté : « Nous sommes très heureux d'avoir diversifié davantage nos ressources de financement et sommes ravis de travailler avec le Japon et les investisseurs japonais. Depuis 2010, Afreximbank a établi des relations avec JBIC, NEXI et JICA, entre autres, et a maintenu une relation forte avec d'autres institutions japonaises. Nous sommes sur le marché des prêts Samurai depuis 2017 et cette fois, nous sommes très heureux d'étendre notre empreinte au marché des obligations Samurai également. Nous sommes très engagés sur le marché des Samouraï, et nous continuerons à nous engager dans des activités d'investisseurs régulières chaque année pour étendre davantage notre relation dans ce marché. »

Avant la transaction, Afreximbank a mené des réunions physiques d'investisseurs en obligations Samurai à Tokyo en novembre 2023, septembre 2024 et des réunions virtuelles en novembre 2024. Ces tournées de présentation ont fourni aux investisseurs une compréhension approfondie de la vue d'ensemble d'Afreximbank, de son environnement opérationnel et de son mandat de politique publique. Elles ont également permis de mettre en lumière les privilèges clés de la Banque, tels que le traitement de créancier privilégié et les immunités, qui sont essentiels à l'accomplissement de son mandat. Les engagements des investisseurs ont abouti à la fixation du prix de la transaction Samurai au format public inédit de la Banque le 14 novembre 2024.

La transaction a suscité l'intérêt et les commandes d'investisseurs institutionnels centraux à Tokyo et de petits types d'investisseurs régionaux à travers le Japon, ainsi qu'un certain intérêt d'investisseurs non japonais. Pour engager la base d'investisseurs régionaux japonais, Afreximbank a obtenu une notation de crédit pour les obligations de Japan Credit Rating Agency, Ltd. En conséquence, la Banque a réussi à lever 62,2 milliards JPY (hors tranche de détail) et a attiré près de 150 commandes. Les obligations ont été placées auprès d'un large éventail d'investisseurs.

Les statistiques de distribution de la transaction sur les différentes durées ont donné la répartition suivante : gestionnaires d'actifs (34%), autres comptes dans le pays (21%), banques régionales (18%), comptes offshore (16%), assureurs-vie (6%) et coopératives centrales (5%).

Pendant ce temps, parallèlement à la transaction Samurai régulière qui ciblait essentiellement les investisseurs institutionnels, Afreximbank a fixé le prix d'une obligation Retail Samurai de 14,1 milliards JPY à la même date du 14 novembre 2024, avec les mêmes conditions que les obligations Samurai de 3 ans régulières (avec une date de clôture différente le 29 novembre 2024).

La Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique. Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf.

En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’UA, la Banque a mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf. À la fin de décembre 2023, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 37, 3 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 6,1 milliards de dollars US. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa1 par Moody’s, A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.

