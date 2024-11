FRANCE : L'Association Patria Nostra et le Front national des jeunes rapatriés rendent hommage à leurs illustres fondateurs

17 Novembre 2024

LIBREVILLE, 17 novembre (Infosplusgabon) - Aimé Césaire disait : "Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir" . L'association Patria Nostra créée à Paris le 13 avril 1972 et dont le siège social fut établi au 5, Quai Voltaire dans le 7ème arrondissement de Paris grâce au GNPI (Groupement National Pour l'Indemnisation) et la MAFA (Maison des Agriculteurs Français d'Algérie), recherche plusieurs de ses membres.

Le Président d'Honneur de Patria Nostra était le Général Edmond Jouhaud. Moteur de l'opération Heitmatlos du Front National des Jeunes Rapatriés (FNJR), l'association eut pour but d'installer les Pieds-Noirs sur une terre, un territoire, qui devait être la propriété de leur Peuple Pied-Noir. Le site choisi fut le Château de Cambous dans l'Hérault qui avait appartenu à l'État d'Israël en formation mais aussi à une caisse sociale des rapatriés d'Afrique du Nord, comme 57 autres domaines en France pour un total de 24.000 hectares. Ces domaines furent expropriés par la Vème République et remis à la Ière République algérienne, sans droit, ni titre, ni paiement.

Le casse du siècle

Personne ne s'y opposa à l'exception du FNJR (Front National des Jeunes Rapatriés) et de Patria Nostra (opération Heimatlos). Le Président national de Patria Nostra était Jacques Villard, actuel co-fondateur de l'Etat Pied-Noir. Le Secrétaire national était Gérard Garcia, actuel président de l'Algérianie ( http://algerianie.com).

Gérard Garcia combat toujours. L'association Patria Nostra parut au Journal Officiel de la République Française le 27 Avril 1972 page 4405 au titre de la Préfecture de Police de Paris.

Les Fondateurs furent :

Les Vincent Coniglio, né le 11 avril 1949 à Tunis, Président,

Henry Sintès, né le 15 mars 1949 à Alger, Secrétaire,

Yves Babic, né le 4 mars 1949 à Alger, Trésorier.

Ainsi, il est faux de dire que les Pieds-Noirs n'étaient que des Français d'Algérie et que rien n'avait été réalisé depuis l'époque de l'indépendance de l'Algérie. Européens d'Afrique du Nord, nous étions bien en compagnie de nos frères Pieds-Noirs originaires de Mauritanie, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de Libye et d'Egypte.

La cause était commune mais elle ne fit pas immédiatement l'unanimité chez les Pieds-Noirs, même si le Général Edmond Jouhaud nous apporta son soutien le plus total et constant jusqu'à sa mort. Le Général Edmond Jouhaud (condamné à mort) fut l'un des initiateurs d'une partition de l'Algérie avec la création d'une République "Pied-Noir", solution à laquelle adhérèrent le Général Gardy ("mort accidentellement") et René Villard (assassiné) (père de Jacques Villard).

Les Pieds-noirs ne comprirent pas qu'ils étaient confrontés à un ethnocide programmé par la Vème République française et la Ière République algérienne, au moment des accords d'Evian, le 18 mars 1962. L'ont-ils compris aujourd'hui ?

Calomnie, massacre, exode, dispersion, digestion par les pays d'accueil, disparition programmée, tel fut le sort des Pieds-Noirs au cours des décennies passées. La décennie qui s'est ouverte en 2022 et qui se terminera en 2032 est celle de la troisième génération de Pieds-Noirs.

La dernière chance !

Que disait le Général De Gaulle au Général Massu ? : "Les Pieds-Noirs, trois générations et personne n'en parlera plus". Il s'est trompé : Les Pieds-Noirs sont là mais la répression, la division, et le scepticisme sont toujours les mêmes.

Jacques Villard est au combat. Il est le co-fondateur de l'Etat Pied-Noir.

Patria Nostra vit toujours. Son siège national est situé 9, rue du Four 34600 Faugères.

Son objectif est toujours le même : doter le peuple Pied-Noir d'un territoire et d'une représentation à l'ONU afin de faire reconnaître le Peuple Pied-Noir et ses droits internationaux dont celui d'exister. L'Association Patria Nostra s'est intégrée au sein de l'Etat Pied-Noir sans perdre sa spécificité et sa combativité.

Hélas, des Pieds-Noirs meurent tous les jours ! L'action de l'Etat Pied-Noir peut sembler désespérée.

Ecoutons Guillaume d'Orange : "Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer"…

ETAT PIED-NOIR EPN. Contact : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

(Source : L'équipe d'animation)

