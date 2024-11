USA : Le Président d'Afreximbank, le Professeur Benedict Oramah,a reçu le prix da Médaille de la Gloire 2024 [Medal of Glory] pour son leadership visionnaire

14 Novembre 2024

LIBREVILLE, 14 novembre (Infosplusgabon) - Le Professeur Benedict Oramah, Président d’Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque a reçu le prix de la Médaille de la gloire 2024 décerné par le Réseau des organisations de la société civile de l'AGOA à Miami, aux États-Unis.

Présenté lors de la 25e Conférence/Expo annuelle États-Unis-Afrique sur le commerce et l'investissement (AfriCANDO 2024), le prix a reconnu les « contributions exceptionnelles du Professeur Oramah à la reprise de l'Afrique après la COVID-19, ses efforts inestimables dans la fourniture d'une assistance financière pour l’acquisition de fournitures médicales, ainsi que son leadership visionnaire et son implication dans la mise en œuvre de l'Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) – y compris la mise en place du Système panafricain de paiement et de règlement ».

Okechukwu Ihejirika, chef d'exploitation par intérim du Bureau des Caraïbes d'Afreximbank, a représenté le Professeur Oramah à l'événement. M. Ihejirika a déclaré aux invités lors de la cérémonie de remise des prix que la reconnaissance soulignait les résultats importants que le secteur privé et les gouvernements pourraient obtenir en travaillant ensemble pour le bénéfice commun des gens ordinaires ainsi que la poursuite de l'intégration de l'Afrique et de la CARICOM.

Remerciant la Fondation pour la démocratie en Afrique (FDA) et le Réseau de la société civile de l'AGOA pour l’attribution du prix, M. Ihejirika a fait remarquer que cette performance pouvait être attribuée à « l'engagement indéfectible de mes collègues d'Afreximbank et de nos partenaires à l'avancement de l'Afrique mondiale ».

Auparavant, M. Ihejirika a participé à la séance d'ouverture de la conférence où il a parlé du financement des infrastructures pour autonomiser les petites et moyennes entreprises (PME). Il a profité de l'occasion pour présenter les produits, services, initiatives et solutions numériques d'Afreximbank et mettre en évidence le programme de développement des PME de la Banque.

Le prix de la Médaille de la Gloire, décerné chaque année lors du dîner de gala des prix AfrICANDO, récompense des dirigeants exemplaires pour leurs contributions significatives à la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance, des droits de l'homme et du développement économique, social et culturel en Afrique. Parmi les anciens récipiendaires figurent le Dr Akinwumi Adesina, Président du Groupe de la Banque africaine de développement ; le Dr Amadou Mahtar M’Bow, sixième directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ; et Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigéria.

La Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique.

Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf. En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’UA, la Banque a mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf. À la fin de décembre 2023, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 37, 3 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 6,1 milliards de dollars US. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa1 par Moody’s, A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.

