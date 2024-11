EMIRATS ARABES UNIS : ARISE IIP, Afreximbank et Rieter signent un accord-cadre pour lancer un “Plan de renaissance du textile” en Afrique

06 Novembre 2024

LIBREVILLE, 6 novembre (Infosplusgabon) - ARISE IIP, développeur et opérateur panafricain de parcs industriels de classe mondiale, s’associe avec la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) et Rieter, premier fournisseur mondial de systèmes de fabrication de fils à partir de fibres discontinues dans les filatures. Ce partenariat sans précédent sera le fer de lance d’un « Plan de renaissance du textile » en Afrique, une grande initiative transformatrice visant à revitaliser le secteur textile du continent.

Ce projet ambitieux s'appuiera sur le vaste réseau de parcs industriels appartenant au groupe ARISE IIP pour favoriser l'avènement d'une nouvelle ère dans la production textile en Afrique.

Afin de faciliter la mise en œuvre du “Plan de Renaissance Textile” en Afrique, Arise IIP, Afreximbank et Rieter AG ont signé un accord-cadre le 14 octobre 2024. L'accord-cadre formalise la collaboration pour atteindre une capacité de transformation de 500 000 tonnes métriques de coton africain au cours des trois à cinq prochaines années, avec un financement de 5 milliards USD pour soutenir cette initiative.

Le plan de renaissance du textile africain vise à atteindre les objectifs clés suivants :

Établir une capacité de transformation du coton africain de 500 000 tonnes métriques au cours des trois à cinq prochaines années, avec un potentiel d'expansion de 500 000 tonnes métriques supplémentaires ;

Implanter l'expertise en matière de réparation de machines en Afrique ;

Créer jusqu'à 500 000 emplois ;

Réduire les importations annuelles de textiles de l'Afrique ;

Stimuler les exportations vers les États-Unis dans le cadre de la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (AGOA), en mettant l'accent sur la création de valeur ajoutée sur le continent et sur l'exportation vers le reste du monde ;

Mettre en place une structure de financement solide pour soutenir le renforcement des capacités.

Les pays bénéficiant du programme seront sélectionnés sur la base de critères tels que la disponibilité de l'électricité et du gaz, et les parcs textiles dotés d'une infrastructure standard ou d'une contribution en capital. Des centres de formation seront créés dans les pays sélectionnés afin de développer et d'améliorer les niveaux de compétences.

Le partenariat vise à sécuriser le financement des projets textiles, en rationalisant le processus par le biais de :

La normalisation de la documentation des prêts et des garanties ;

Un processus de demande accéléré de deux mois ;

Des modèles de plans d'affaires normalisés.

Pour favoriser la croissance à long terme, Rieter s'est engagé à établir progressivement une présence manufacturière en Afrique, sous réserve de viabilité commerciale :

Mise en place d'une installation de réparation et d'entretien dans le parc industriel d'ARISE IIP au Bénin (GDIZ) ;

Mise en place d'un entrepôt de pièces détachées ;

Introduction progressive d'opérations d'assemblage de machines.

Gagan Gupta, PDG et Fondateur d'ARISE IIP, a exprimé son enthousiasme pour le projet : « Le Plan de renaissance du textile en Afrique représente une étape importante dans le développement industriel du continent. Je suis convaincu que cette initiative permettra non seulement de stimuler la fabrication locale et de créer des milliers d'emplois, mais aussi de positionner l'Afrique en tant que leader mondial de la production textile durable. »

Benedict Oramah, Président du conseil d'administration d'Afreximbank, a affirmé que le plan de renaissance du textile africain constitue un véritable tournant pour le commerce en Afrique. Il a fait remarquer : « En transformant le coton africain en produits textiles à haute valeur ajoutée, nous favorisons non seulement l'industrialisation, mais nous réduisons également la dépendance à l'égard des importations tout en construisant une base d'exportation compétitive. Ce partenariat complète nos efforts en cours, tels que le changement transformationnel que nous menons dans les pays du Cotton-4 plus (C4+) d'Afrique, en collaboration avec d'autres partenaires. Il souligne l'engagement inébranlable d'Afreximbank en faveur de l'industrialisation et du développement des exportations ».

Thomas Oetterli, PDG du Groupe Rieter, a déclaré : « Nous sommes ravis de soutenir cette initiative importante grâce à notre engagement, notre expertise et nos connaissances en matière de conseil. Nous sommes convaincus que le plan de renaissance du textile en Afrique marque un point de départ important pour le développement futur de l'industrie textile en Afrique ».

ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP) est un développeur et opérateur panafricain de parcs industriels de classe mondiale, engagé à faire prospérer l’Afrique. Nous identifions des opportunités dans les chaînes de valeur commerciales et industrielles à travers le continent et concevons, finançons, construisons et exploitons l’infrastructure nécessaire, jouant un rôle catalyseur pour soutenir les pays dans leur transition vers une économie industrielle. Notre démarche est guidée par la recherche d’une croissance verte ; notre ambition est de libérer le potentiel industriel du continent tout en neutralisant nos émissions de carbone et notre impact climatique. ARISE IIP opère actuellement dans 12 pays, notamment le Bénin (GDIZ), le Togo (PIA), le Gabon (GSEZ), la Côte d’Ivoire (PEIA), le Nigeria (IPRFZ), la République du Congo (PIC), la République Démocratique du Congo (CIP), la Sierra Leone (SIZ), le Malawi (MIP), le Rwanda (BSEZ), le Cameroun et le Tchad.

La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra- et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des instruments innovants pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure commerciale de l'Afrique et accélèrent l'industrialisation et le commerce intra-régional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique. Fervent défenseur de l'Accord de libre-échange continental africain (AfCFTA), Afreximbank a lancé les opérations du Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme plate-forme de paiement et de règlement pour soutenir la mise en œuvre de l'AfCFTA. Le Secrétariat de l'AfCFTA et la Banque ont mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards USD pour aider les pays à participer efficacement à l'AfCFTA. À la fin du mois de décembre 2023, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 37,3 milliards d'USD et ses fonds propres à 6,1 milliards d'USD. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa1 par Moody's, A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des années, Afreximbank est devenu un groupe composé de la Banque, de sa filiale de financement d'impact appelée Fonds africain de développement des exportations (AEDF), et de sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités formant « le Groupe »). Le siège de la Banque est situé au Caire, en Égypte.

Rieter est le premier fournisseur mondial de systèmes de fabrication de fils à partir de fibres discontinues dans les filatures. Basée à Winterthur (Suisse), l'entreprise développe et fabrique des machines, des systèmes et des composants utilisés pour transformer les fibres naturelles et artificielles et leurs mélanges en fils de la manière la plus rentable possible. La technologie de filage de pointe de Rieter contribue à la durabilité de la chaîne de valeur textile en minimisant l'utilisation des ressources. Rieter existe depuis plus de 225 ans, possède 18 sites de production dans dix pays et emploie environ 4 800 personnes dans le monde, dont 16,4 % en Suisse. Rieter est cotée à la SIX Swiss Exchange sous le symbole RIEN.

FIN/INFOSPLUSGABON/TYG/GABON2024

© Copyright Infosplusgabon