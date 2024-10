ARABIE SAOUDITE : Moody’s confirme la notation de solidité financière du secteur de l’assurance (IFSR) Aa3 de la Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation (SIACE) avec des perspectives stables pour la 17e année cons

28 Octobre 2024

LIBREVILLE, 28 octobre (Infosplusgabon) - Moody's Ratings a confirmé la notation de solidité financière en l'assurance Aa3 (IFSR) de la SIACE avec des perspectives stables pour la 17e année consécutive, soulignant son solide profil de crédit autonome et le soutien continu de ses principaux actionnaires, notamment la Banque Islamique de Développement (BID) et les membres souverains de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI).

Les facteurs clés ayant contribué à cette affirmation comprennent le leadership de la SIACE en matière de crédit à l'exportation et d'assurance d'investissement conformes à la charia, son expertise régionale approfondie, la qualité solide de ses actifs, et une forte adéquation des fonds propres. Moody's a également reconnu les efforts proactifs de la SIACE pour améliorer la gestion des risques et améliorer les performances de souscription, qui ont renforcé sa position de capital et permis une rentabilité durable, reflétée par un ratio combiné de 9,7 % et un revenu net de 17,9 millions de dinars islamiques (ID) [1]. La solide performance financière de la Société a été tirée par une diversification de son portefeuille, une réduction des concentrations de risques, et des améliorations de l'efficacité opérationnelle.

Le succès de la SIACE est en outre renforcé par le soutien de ses actionnaires, notamment de la BID et du plus grand pays actionnaire membre, l’Arabie saoudite, Moody’s prévoyant un soutien continu si nécessaire. À la fin de l’année 2023, la BID détenait une participation de 50,48 % dans la SIACE, avec d’autres membres souverains de l’OCI contribuant en tant qu’actionnaires. La SIACE bénéficie également de synergies stratégiques en tant que membre du groupe de la BID.

Pour soutenir la croissance future alignée sur son mandat de fournir une assurance contre les risques politiques et liés au commerce aux pays de l’OCI, les actionnaires de la SIACE continuent de jouer un rôle vital. En 2022, le Conseil des gouverneurs de la SIACE a approuvé une augmentation de 150 % du capital autorisé à 1 milliard de dinars (1,34 milliard de dollars américains), la période de souscription pour cette augmentation devant se terminer en juin 2025. Cela portera le capital souscrit à 797 millions de dinars (1,1 milliard de dollars américains) contre 297 millions de dinars (398 millions de dollars américains) actuellement.

Les perspectives stables reflètent la confiance de Moody’s dans la capacité de la SIACE à maintenir un capital solide, la qualité des actifs et la rentabilité tout en développant prudemment ses opérations. Cela indique également les attentes d’un soutien continu de la part de la BID et des pays membres de l’OCI.

Le Dr Khalid Khalafalla, Officier-en-Charge de la SIACE, a exprimé sa gratitude aux pays membres, aux membres du Conseil d’administration et au personnel pour leur dévouement et a réaffirmé l’alignement de la SIACE sur les initiatives du Groupe de la BID en matière de finance islamique, de financement vert et de sécurité alimentaire, entre autres. Il a souligné que la SIACE est bien placée pour faire face aux risques géopolitiques tout en maintenant la stabilité et la résilience financière.

La SIACE a commencé ses opérations en 1994 pour renforcer les relations économiques entre les États membres de l'OCI et promouvoir le commerce et les investissements intra-OCI en fournissant des outils d'atténuation des risques et des solutions financières. La Société est le seul assureur multilatéral islamique au monde.

Elle a ouvert la voie en fournissant une suite complète de solutions aux entreprises et aux parties dans ses 50 États membres, y compris la couverture d'assurance-crédit documentaire, la couverture d'assurance-crédit, la police principale de la banque, le non-respect des obligations financières souveraines et les produits d'assurance des investissements. La SIACE a maintenu, pour la 17 e année consécutive, une cote de crédit de solidité financière d'assurance « Aa3 » de Moody's, classant la Société parmi les meilleures de l'industrie de l'assurance-crédit et des risques politiques (CPRI).

La SIACE a également franchi une étape importante en obtenant une notation de crédit d'émetteur à long terme et de solidité financière AA- de Standard & Poor's (S&P), avec une perspective stable et la plus élevée de son groupe de référence au monde. La résilience de la SIACE est étayée par ses politiques solides de souscription, de réassurance et de gestion des risques. Cumulativement, la SIACE a assuré plus de 114 milliards de dollars de Commerce et d'Investissement. Les activités de la SIACE sont dirigées vers des secteurs spécifiques - Énergie, Fabrication, Infrastructures, soins de Santé et Agriculture. ( SOURCE : Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)).

FIN/INFOSPLUSGABON/PLM/GABON2024

© Copyright Infosplusgabon