ALGERIE : Des investisseurs providentiels s'engagent à verser 350 000 dollars US à des entrepreneurs créatifs lors de la séance de présentation organisée par le CANEX d'Afreximbank

25 Octobre 2024

LIBREVILLE, 25 octobre (Infosplusgabon) - Les investisseurs providentiels de la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) qui ont participé à une séance de présentation lors du CANEX WKND 2024 qui vient de s'achever à Alger, se sont engagés à verser un montant total de 350 000 dollars US aux trois meilleurs projets présentés lors de la compétition.

La séance de présentation, baptisée « CANEX présente les anges », a réuni 12 entrepreneurs créatifs de 10 pays africains qui ont été sélectionnés pour présenter leurs entreprises en vue d'obtenir des capitaux pour la croissance et l'expansion.

Moji Hunponu-Wusu, fondateur de Woodhall Capital, s’est engagé à verser pris l'engagement principal de 250 000 dollars en fonds propres en émettant une fiche d'investissement à l'intention du créateur de mode camerounais Kibonen Nfi, fondateur de la marque Kibonen.

Un engagement supplémentaire de 100 000 dollars a été pris par un consortium de trois investisseurs providentiels : Ibrahim Sagna, président de Silverbacks Holdings, Moji Hunponu-Wusu et Efe Ukala, fondateur d'ImpactHER. Ces derniers ont conjointement accepté d'investir dans les trois meilleurs projets du concours.

Grâce à cet accord, l'engagement en capital ira à la Zimbabwéenne Pam Samasuwo-Nyawiri de Vanhu Vamwe, dont la présentation a remporté la première place, à Mme Nfi, arrivée en deuxième position, et à un autre Zimbabwéen, Thulani Ngazimbi de The Rad Black Kids, qui s'est vu décerner la troisième place.

Kanayo Awani, Vice-présidente exécutive, en charge de la Banque de développement du commerce intra-africain et des exportations, Afreximbank, a déclaré que le concours visait à stimuler le financement pour soutenir le renforcement des capacités et l'accès au marché que la plate-forme CANEX offre aux créateurs africains.

« Faciliter l'accès à l'investissement providentiel comme celui-ci vient compléter nos efforts existants en fournissant le capital nécessaire aux entrepreneurs créatifs pour tirer le meilleur parti de nos interventions en matière de renforcement des capacités et d'accès au marché “, a déclaré Mme Awani. Elle a ajouté : « Les investissements au profit des entreprises créatives permettront à celles-ci d'étendre leurs activités, de faire du commerce transfrontalier, de créer de nouveaux emplois et de contribuer au développement économique. »

Le CANEX WKND 2024, d'une durée de quatre jours, s'est déroulé du 16 au 19 octobre sous le thème « Un peuple, uni dans la culture, créant pour le monde ». Près de 4 000 délégués représentant une diversité de secteurs créatifs de toute l'Afrique ont participé à l'événement. Le CANEX WKND 2024 comprenait des spectacles en direct, des discours de dirigeants et d'experts de l'industrie, des cours de maître, des défilés de mode, des événements sportifs, des concerts de musique très dynamiques et des spectacles gastronomiques, ainsi qu'un marché et une exposition animés.

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique. Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf.

En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’UA, la Banque a mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf. À la fin de décembre 2023, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 37, 3 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 6,1 milliards de dollars US. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa1 par Moody’s, A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.



