ALGERIE : Cassava Republic Press est le premier lauréat du Prix CANEX de l'édition en Afrique décerné par Afreximbank, 2024

25 Octobre 2024

LIBREVILLE, 25 octobre (Infosplusgabon) - Le Prix CANEX de l'édition en Afrique d'Afreximbank, fruit d'un partenariat entre CANEX Book Factory et Narrative Landscape Press Limited, a décerné son premier prix à Cassava Republic Press, au Nigéria. Le prix, qui célèbre l'excellence dans l'édition africaine, a récompensé Cassava Republic Press pour son livre Female Fear Factory : Unveiling Patriarchy's Culture of Violence de Pumla Dineo Gqola. L'ouvrage a été récompensé pour la beauté de sa couverture, l'élégance de sa mise en page et la convivialité de son texte. Il a également été salué pour son approche imaginative des questions de genre, offrant une contribution convaincante à la littérature féministe.

Female Fear Factory explore la manière dont la société patriarcale favorise la violence à l'égard des femmes, en fournissant à la fois un compte rendu sobre de cette violence et une vision optimiste du travail des féministes dans le monde entier. Le prix, d'une valeur de 20 000 $ US, a été remis lors du CANEX WKND 2024 à Alger, en Algérie, au cours d'un dîner organisé par l'honorable Soraya Mouloudji, Ministre de la Culture et des Arts de l'Algérie.

Le prix CANEX de l'édition en Afrique, lancé au Caire en novembre 2023 en marge de la Foire commerciale intra-africaine (IATF2023), vise à promouvoir une culture littéraire dynamique dans l'ensemble de l'Afrique mondiale et à favoriser un écosystème commercial durable dans le domaine littéraire. CANEX, initié par Afreximbank en 2020, sert de moteur au développement et à la création d'emplois en Afrique, en reconnaissant les opportunités offertes par les industries créatives et culturelles.

Le prix évalue les candidatures en fonction de la qualité de l'écriture, de l'édition et de la production, en mettant l'accent sur les livres imprimés et produits en Afrique, ainsi que sur ceux qui sont publiés dans des langues africaines autochtones. Cette année, 85 candidatures ont été reçues de 49 éditeurs africains, représentant un large éventail de langues, dont l'anglais, le français, le portugais et le swahili. Parmi ces candidatures, les administrateurs du prix ont sélectionné cinq finalistes pour leur travail exceptionnel. Les finalistes sont les suivants :

Cassava Republic Press (Nigeria), sélectionné pour Female Fear Factory : Unravelling Patriarchy's Culture of Violence de Pumla Dineo Gqola, a été salué pour sa « couverture solide, sa mise en page élégante et sa contribution à la littérature féministe ». Layla Mohamed, rédactrice en chef de Cassava Republic, a reçu le prix au nom de la maison d'édition.

Jacana Media (Afrique du Sud) a été récompensée pour Paperless de Buntu Siwisa, que le jury a décrit comme « une histoire magnifiquement écrite sur la vie cachée des travailleurs migrants en Afrique ». Kelly Mawa, assistante d'édition chez Jacana Media, a accepté le prix au nom de la société.

Kachifo Limited (Nigeria), récompensé pour Half Hour Hara d'Ugo Anidi, a été salué pour son « histoire pour enfants charmante et captivante », avec des « illustrations bien conçues ». Coco Anetor-Sokei, rédacteur en chef, a reçu le prix pour Kachifo Limited.

La Case des Lucioles (Côte d'Ivoire), en lice pour le prix Reine Or de Fatou Sy, a été saluée pour sa « conception courageuse et sa présentation théâtrale ».

Masobe Books (Nigeria) a été sélectionné pour When We Were Fireflies d'Abubakar Adam Ibrahim, que le jury a félicité pour son « écriture méticuleuse et sa couverture accrocheuse ». Othuke Ominiabohs, directeur général, a reçu la médaille pour Masobe Books.

Les prix ont été remis aux finalistes par l'honorable Mouloudji et Mme Kanayo Awani, vice-présidente exécutive d'Afreximbank, en charge de la Banque de commerce intra-africain d'Afreximbank.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise des prix, le président du jury, le Dr Wale Okediran, a déclaré : « Conformément à notre mandat, qui consiste à évaluer le livre en tant qu'objet physique tout en prêtant attention à son travail éditorial, notamment à sa pertinence thématique et au risque éditorial, le jury a reconnu que les ouvrages sélectionnés répondaient aux normes requises en matière de travail exceptionnel et de professionnalisme ».

Le prix CANEX de l'édition en Afrique récompense les meilleures maisons d'édition en Afrique. Un prix de 20 000 dollars US est décerné à la maison d'édition - sélectionnée parmi cinq (5) finalistes - ayant publié le meilleur ouvrage à caractère général (défini comme un livre publié pour le grand public, comprenant la fiction, la non-fiction et la poésie, à l'exclusion des manuels scolaires et des livres universitaires) au cours de l'année en question. En outre, les quatre (4) finalistes restants de la liste restreinte se voient attribuer un montant de 2 000 dollars chacun.

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique. Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf. En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’UA, la Banque a mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf. À la fin de décembre 2023, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 37, 3 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 6,1 milliards de dollars US. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa1 par Moody’s, A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.

Narrative Landscape Press, fondée en 2016 par Anwuli Ojogwu et Eghosa Imasuen, se consacre à distiller l'essence du processus d'édition et à fournir des services complets à d'autres maisons d'édition et auteurs autoédités au Nigeria. Sa mission est de se procurer les moyens de production, ce qui englobe non seulement l'impression de livres physiques, mais aussi l'expertise en matière d'édition et de conception de livres. Narrative Landscape Press s'efforce de former un groupe d'excellents écrivains et s'est lancée avec succès dans l'édition traditionnelle, avec des acquisitions notables telles que les œuvres de Chimamanda Ngozi Adichie. Sa vision est de continuer à étendre sa portée et son impact au sein de la communauté littéraire du continent africain.

