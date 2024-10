Où et comment trouver un emploi vert à l'étranger

25 Octobre 2024

Par Natallia Slimani

LIBREVILLE, 25 octobre (Infosplusgabon) - Selon le Forum économique mondial, « le nombre d'emplois verts augmente deux fois plus vite que celui de candidats disponibles et possédant les compétences nécessaires ». Mais comment rechercher un emploi dans le secteur vert à l'étranger ?.

Les emplois verts jouent un rôle actif dans la protection et la restauration de l'environnement. Ils concernent des secteurs comme les énergies renouvelables, par exemple l'énergie solaire ou éolienne, qui permettent de produire de l'électricité tout en limitant les émissions polluantes. Dans l'agriculture durable, il s'agit de mettre en place des pratiques respectueuses de la nature, afin de cultiver des aliments tout en réduisant l'impact sur les écosystèmes. Les métiers de la construction écologique ne sont pas en reste : ils consistent à bâtir des logements et des infrastructures moins gourmandes en énergie. Enfin, il peut s'agir de s'engager auprès d'ONG qui œuvrent à la protection de la biodiversité, en veillant à la préservation des espèces animales et végétales.

Les emplois verts couvrent un vaste éventail de secteurs et de métiers, tous unis autour d'un objectif commun : s'engager activement dans la protection et la préservation de l'environnement, tout en contribuant à un développement durable pour les générations futures. Parmi les nombreux exemples existants, l'ingénieur vert peut travailler à la conception d'éoliennes plus performantes, tandis que le diplômé en droit peut se spécialiser sur les questions environnementales.

Quels sont les principaux créneaux pour les emplois verts ?

Le secteur des énergies renouvelables constitue l'un des principaux moteurs de croissance des emplois verts. En témoignent les nouvelles centrales solaires, éoliennes et hydroélectriques qui émergent un peu partout dans le monde. Le secteur de l'agriculture durable est à explorer. De plus en plus recherchés, les agriculteurs et agronomes d'aujourd'hui jouent un rôle clé dans la réduction de l'impact environnemental de la production alimentaire. Le secteur de la construction écologique, en pleine expansion, génère également de nombreuses opportunités, que ce soit dans la conception, la construction ou l'entretien de bâtiments respectueux de l'environnement. La gestion des déchets et le recyclage sont quant à eux des secteurs en croissance, avec des débouchés importants, notamment dans l'ingénierie des procédés et la logistique.

De nombreux pays offrent des opportunités pour un emploi vert

De nombreux pays œuvrent au développement de leur secteur des technologies vertes. Les offres d'emplois dans ce domaine sont en constante augmentation. Toutefois, certaines destinations sortent du lot, avec en tête l'Allemagne, dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier l'énergie éolienne et solaire. Ambitieux, le gouvernement allemand a pour objectif de réduire les émissions de carbone. Pour l'atteindre, le pays a donc besoin d'ingénieurs, de techniciens et de chefs de projet. Une simple recherche sur LinkedIn fait remonter plus de 7 000 offres d'emploi actives en Allemagne dans le seul domaine des énergies renouvelables.

Un autre pays réputé pour ses orientations environnementales est le Danemark qui est un pionnier de l'énergie éolienne dans la région et il possède certains des plus grands parcs éoliens d'Europe. Ce positionnement engendre un besoin constant d'innovations en matière d'efficacité des turbines, créant par conséquent de nombreux emplois dans le secteur de l'ingénierie et de la gestion de projet. Une simple recherche d'emplois au Danemark sur LinkedIn le confirmera : de nombreuses offres sont disponibles dans ce domaine.

Même tendance du côté des Pays-Bas, véritable pionnier en matière de développement durable et à la pointe des innovations en matière de technologies vertes en Europe. Le pays accorde une importance capitale à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la promotion des énergies propres. Ce qui lui permet de créer de nombreux emplois dans les domaines de l'ingénierie verte, de l'architecture durable et des politiques environnementales.

N'oublions pas la Suède, reconnue mondialement pour son expertise en matière d'énergie hydroélectrique et son engagement en faveur des énergies renouvelables. Ce qui en fait un véritable Eldorado pour les professionnels du secteur. Son objectif ambitieux d'éliminer les combustibles fossiles d'ici 2045 a donné naissance à un écosystème propice à l'innovation et à la création d'emplois dans les domaines de l'efficacité énergétique, des sciences de l'environnement et des transports durables.

Le Canada dispose de vastes ressources naturelles et s'est engagé sur la voie de la durabilité. Et ce, en mettant en place un large éventail d'initiatives, liées notamment à la conservation des forêts et à des projets d'énergie renouvelable. Une démarche qui l'oblige à recruter de plus en plus de scientifiques de l'environnement, d'ingénieurs et d'experts en construction durable.

Un autre exemple incontournable et indiscutable, est le Costa Rica. Réputé pour sa biodiversité et son écotourisme, ce pays offre de nombreuses opportunités aux professionnels désireux de travailler dans ces deux domaines.

L'Australie s'engage également dans la voie de la transition énergétique en mettant l'accent sur l'énergie solaire et éolienne. Avec ses paysages vastes et variés, le pays constitue un terrain idéal pour le développement de projets d'énergies renouvelables. En conséquence, la demande d'experts tels que des ingénieurs, des consultants en environnement et des conseillers en développement durable ne cesse de croître.

Avec des initiatives en matière de développement urbain durable qu'on ne présente plus, Singapour est l'une des principales destinations pour les emplois verts en Asie. Le pays est réputé pour son architecture durable et sa gestion très efficace des déchets. Dans ce contexte propice à l'émergence de nombreuses opportunités professionnelles, les entreprises recherchent activement des scientifiques de l'environnement, des spécialistes de la construction durable et des experts en efficacité énergétique.

Voici quelques ressources pour la recherche d'un emploi vert

Trouver un emploi vert n'a jamais été aussi facile. Des plateformes spécialisées comme GreenJobs, SustainableBusiness et EnvironmentJobs permettent de cibler directement les offres d'emploi dans le secteur de l'environnement, partout dans le monde. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, Indeed et Glassdoor. LinkedIn est particulièrement intéressant pour réseauter avec des experts du domaine et découvrir les dernières tendances du marché. En ajustant vos paramètres (localisation, statut Open to work (ouvert à l'emploi, en français), vous pouvez facilement identifier les entreprises et les personnes clés dans votre domaine d'intérêt.

La transition écologique, soutenue par de nombreux gouvernements, offre des perspectives d'emploi à l'international. Les politiques publiques favorisent l'émergence d'un marché du travail vert dynamique, ouvrant la voie aux ingénieurs, techniciens, chercheurs et bien d'autres profils encore. L'Allemagne, avec son programme >Energiewende et l'Australie, avec ses subventions pour les énergies renouvelables, sont des exemples emblématiques de cette dynamique. En choisissant de travailler dans le secteur vert, vous contribuerez à un avenir plus durable tout en bénéficiant d'opportunités de carrière solides et enrichissantes.

Les emplois verts sont au cœur de la transition vers un avenir plus durable. Pour saisir ces opportunités, ciblez vos recherches en fonction de vos compétences et des pays où le secteur de l'environnement est le plus dynamique. Renseignez-vous sur les politiques gouvernementales, consultez les plateformes spécialisées et sollicitez votre réseau. N'hésitez pas à vous former aux compétences clés du secteur et à améliorer votre maîtrise des langues étrangères pour élargir vos horizons. (Article traduit de Grow your international career: Where to find your dream green job? (Source: Expat.com).

