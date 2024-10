Afreximbank agit en tant que Co-chef de file dans le cadre de l'émission de billets non garantis de premier rang d'Ecobank Transnational Incorporated d'un montant de 400 millions de dollars US

22 Octobre 2024

LIBREVILLE, 22 octobre (Infosplusgabon) - La Banque Africaine d'Import-Export ( « Afreximbank » ) se félicite d'avoir agi avec succès en tant que Co-chef de File et Teneur de Livre dans le cadre d'une émission de billets de premier rang non garanties à 10,125% (Règle 144a/RegS) d'un montant de 400 millions de dollars US par Ecobank Transnational Incorporated ( « ETI »), arrivant à échéance en octobre 2029.

Le produit de l'émission financera les besoins généraux de l'émetteur, y compris le refinancement d'un prêt relais de 350 millions de dollars coordonné conjointement par Afreximbank en mars 2024.

L'émission a été sursouscrite à hauteur de 2,1 fois dans le carnet d'ordres, avec le soutien de plus de 70 investisseurs de qualité et diversifiés, dont des institutions de financement du développement, des gestionnaires d'actifs, des banques commerciales et des compagnies d'assurance d'Afrique, du Royaume-Uni, des États-Unis, d'Europe et du Moyen-Orient.

Le Professeur Benedict Oramah, Président d'Afreximbank et du conseil d'administration de la Banque, a commenté la transaction en ces termes : « Nous sommes ravis d'avoir soutenu Ecobank Transnational Incorporated (« ETI ») dans le placement de la première émission publique d'euro-obligations par une institution financière d'Afrique sub-saharienne depuis 2021, suite à notre soutien au financement relais plus tôt dans l'année. Cette transaction souligne la capacité et la volonté d'Afreximbank de structurer des solutions innovantes d'accès au marché pour nos partenaires bancaires panafricains ».

Le département Conseil et Marchés des Capitaux (ACMA) d'Afreximbank a agi en tant que Co-chef de file et teneur de livre lors de l'émission, en collaboration avec des partenaires internationaux et africains.

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique.

Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf. En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’UA, la Banque a mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf.

À la fin de décembre 2023, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 37, 3 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 6,1 milliards de dollars US. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa1 par Moody’s, A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.

