AFRIQUE DU SUD : Directeur de stratégie d'APO Group, João Marques, nommé conseiller stratégique de Decarb.earth pour soutenir l'expansion des projets d'énergie renouvelable en Afrique

22 Octobre 2024

LIBREVILLE, 22 octobre (Infosplusgabon) - João Marques, directeur de stratégie chez APO Group, a été nommé conseiller stratégique de Decarb.earth, une start-up suisse spécialisée dans la durabilité, opérant dans le secteur des crédits carbone, afin d'accélérer les projets d'énergie renouvelable et les efforts de décarbonisation à travers l'Afrique. Dans ce rôle de conseiller, Marques utilisera son expertise pour connecter Decarb.earth aux développeurs d'énergies renouvelables dans la région, soutenant ainsi la mission de l'entreprise qui vise à promouvoir le développement durable.

Aujourd'hui, Decarb.earth est à la pointe de l'innovation en matière de crédits carbone, identifiant des initiatives d'énergie renouvelable sur les marchés en développement et leur permettant d'accéder à des solutions de financement alternatives. En facilitant l'émission de crédits carbone de haute qualité, l'entreprise permet aux développeurs de réinvestir dans leurs projets, augmentant ainsi leur impact sur la réduction des émissions.

« La profonde connaissance de João Marques du paysage énergétique africain et son expérience dans les partenariats stratégiques seront inestimables alors que Decarb.earth étend sa portée sur le continent », a déclaré Marco Funk, fondateur et PDG de Decarb.earth. « Son implication nous aidera à identifier de nouveaux projets et à nouer des relations qui renforceront les capacités de notre plateforme innovante. »

Marques a exprimé son enthousiasme pour ce nouveau rôle : « Je suis ravi de soutenir Decarb.earth dans ses efforts pour apporter davantage de solutions d'énergie renouvelable à l'Afrique. Leur vision de la transformation du marché des crédits carbone est en phase avec le besoin urgent d'énergie durable sur le continent, et j'ai hâte de contribuer à leur stratégie pour stimuler l'innovation et la croissance.

En tant que directeur de stratégie d'APO Group, la principale agence panafricaine de communication et service de diffusion de communiqués de presse, et expert des marchés de l'énergie en Afrique, Marques contribuera à apporter des perspectives de marché et un leadership stratégique à ces efforts. Cette nomination reflète également l'engagement plus large d'APO Group à soutenir les initiatives de durabilité et à promouvoir le développement économique à travers l'Afrique.

La plateforme de Decarb.earth utilise des technologies de pointe sous la forme de Smart Contracts pour rationaliser l'émission de crédits carbone, réduisant ainsi considérablement le temps et les coûts associés aux méthodes traditionnelles. L'entreprise a déjà établi des partenariats avec des acteurs majeurs tels que Masdar et Go Solr pour révolutionner le marché des crédits carbone, garantissant des solutions de décarbonisation efficaces et percutantes.

FIN/INFOSPLUSGABON/DFS/GABON2024

© Copyright Infosplusgabon