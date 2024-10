Enterprise Singapore et la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) unissent leurs forces pour stimuler le financement des entreprises singapouriennes présentes en Afrique

16 Octobre 2024

LIBREVILLE, 16 octobre (Infosplusgabon) - Enterprise Singapore (EnterpriseSG) et la Banque Africaine d’Import- Export (Afreximbank) (www.Afreximbank.com) ont signé un accord pour améliorer l’accès au financement des entreprises singapouriennes qui souhaitent s’installer en Afrique. Ce premier partenariat avec EnterpriseSG et une banque multilatérale de développement entre dans le cadre du plan de financement des entreprises – Banques multilatérales de développement (EFS-MDB). Il permettra aux entreprises de Singapour d’accéder à de nouvelles sources de financement auprès d’un des principaux bailleurs en Afrique lorsqu’elles s’implanteront dans les pays du continent.

Dans le cadre l'EFS-MDB, EnterpriseSG propose un partage des risques à hauteur de 50 % pour soutenir les prêts accordés aux entreprises singapouriennes par des banques multilatérales partenaires de développement. Ce partenariat couvrira une gamme de besoins de financement, y compris en matière de fonds de roulement, d'actifs fixes, de commerce, de projets et de fusions et acquisitions.

Geoffrey Yeo, directeur général adjoint pour les capacités, les systèmes urbains et les solutions à EnterpriseSG, a déclaré : « Notre collaboration avec Afreximbank aidera les entreprises singapouriennes à trouver de nouvelles sources de financement pour leurs projets commerciaux et d’internationalisation en Afrique ; tout en leur permettant également d’accélérer la compréhension des différents pays et de rechercher des partenaires potentiels grâce à la connaissance institutionnelle approfondie de la banque et à ses vastes réseaux. Nous espérons que les activités commerciales et d’investissement des entreprises de Singapour pourront ajouter de la valeur à l’industrialisation et au développement des exportations en Afrique. »

Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie d'Afreximbank qui vise à stimuler l'expansion et la diversification du commerce africain et à accroître la part de la région dans le commerce mondial. M. Haytham ElMaayergi, Vice-président exécutif d’Afreximbank, en charge de Global Trade Bank, a commenté : « Afreximbank s'est engagée à favoriser une plus grande connectivité entre l'Afrique et les marchés mondiaux. Ce partenariat avec Enterprise Singapore représente une étape importante dans la création de nouvelles opportunités de commerce et d'investissement pour les entreprises singapouriennes en Afrique. Afreximbank représente une passerelle vers l'Afrique pour les entités singapouriennes en leur donnant accès à des possibilités de financement sur mesure et de réduction des risques et en leur permettant de tirer parti de notre expertise, de nos connaissances et de notre bienveillance vis-à-vis du continent africain. À cet égard, nous soutenons la croissance des entreprises singapouriennes tout en renforçant l'industrialisation et le développement commercial de l'Afrique, conformément à notre vision consistant à accroître la part du continent dans le commerce mondial ».

Au-delà du financement, les entreprises singapouriennes peuvent également tirer profit de l’Africa Trade Gateway d’Afreximbank, une plateforme numérique de jumelage qui peut les relier à des partenaires, des investisseurs et des financiers en Afrique.

Avec une forte population d'environ 1,5 milliard d'habitants, l'Afrique est riche en ressources naturelles, et bon nombre de ses pays sont dotés d'un secteur privé dynamique qui stimule la croissance économique. Eu égard à son urbanisation rapide et à la taille de son marché de consommation, le continent offre aux entreprises de Singapour des opportunités dans des domaines tels que le commerce, la numérisation et la technologie, la durabilité et les solutions urbaines. La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui réunit les 54 pays du continent en un marché unique avec des barrières commerciales réduites, stimule davantage le commerce et la demande de biens dans différents secteurs.

Enterprise Singapore est l'agence gouvernementale chargée de promouvoir le développement des entreprises. Elle travaille avec des entreprises engagées pour renforcer leurs capacités, innover et s'internationaliser.

Quant à la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique. Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf. En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’UA, la Banque a mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf.

A la fin de décembre 2023, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 37, 3 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 6,1 milliards de dollars US. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa1 par Moody’s, A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.

