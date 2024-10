ROYAUME UNI : British International Investment et Ecobank Sierra Leone signent un accord de partage de risque de 25 millions de dollars pour stimuler la croissance du secteur privé

08 Octobre 2024

LIBREVILLE, 8 octobre (Infosplusgabon) - Cette facilité permettra d'accroître les prêts aux entreprises en Sierra Leone, où l'accès au financement est limité, de soutenir les prêts en monnaie locale et de fournir des prêts à plus long terme, qui sont généralement indisponibles; Cela démontre la capacité de BII à agir en tant que pionnier sur les marchés frontières, à naviguer sans gérer les risques et à travailler avec des partenaires pour créer un impact; Il s'agit du premier investissement dans le cadre de l'Africa Resilience Investment Accelerator (ARIA), créé par BII.

British International Investment (BII), l'institution de financement du développement et investisseur à impact du Royaume-Uni, a annoncé aujourd'hui une facilité de partage de risque de 25 millions de dollars avec Ecobank Sierra Leone pour stimuler la croissance du secteur privé dans les secteurs à fort impact de l'économie. Cette facilité de partage de risque, qui comprend un programme complet d'assistance technique, soutiendra Ecobank dans l'augmentation des prêts aux entreprises ambitieuses sur un marché frontière où la croissance économique est freinée par le manque de capitaux et d'investissements.

Le secteur privé est crucial pour l'économie de la Sierra Leone et se compose principalement de petites et moyennes entreprises (PME), qui emploient environ 70 % de la population. Cependant, elles peinent à accéder aux capitaux en raison de divers facteurs, notamment la disponibilité limitée de produits financiers adaptés, des exigences de garantie élevées, des taux d'intérêt élevés et la prévalence des prêts à court terme.

La nouvelle facilité soutiendra les prêts en monnaie locale, démontrant la capacité de BII à agir en tant que premier intervenant sur les marchés frontières et à générer un impact grâce à des stratégies innovantes de navigation gestion desde risques innovantes. L'investissement aidera Ecobank Sierra Leone à accroître son portefeuille de prêts en augmentant les plafonds de crédit et en prolongeant les durées de prêt jusqu'à cinq ans, ce qui n'est pas disponible sur le marché. Cela devrait stimuler la croissance des entreprises, créer plus d'emplois et augmenter la contribution du secteur privé à l'économie de la Sierra Leone.

Cette transaction marque une étape importante en tant que premier investissement dans le cadre de l'Africa Resilience Investment Accelerator (ARIA), une initiative collaborative lancée par BII et cofinancée par la FMO, la banque néerlandaise de développement entrepreneurial, pour stimuler les investissements dans les marchés frontières comme la Sierra Leone.

L'économie de la Sierra Leone fait face à des défis, notamment une monnaie dépréciée due à une forte inflation, un déficit commercial important causé par une dépendance excessive aux importations, et un investissement insuffisant dans les infrastructures et les services. L'investissement de BII vise à stimuler la croissance économique et le développement en ciblant des secteurs critiques, notamment les énergies renouvelables, l'agriculture, la transformation agroalimentaire, les infrastructures et la fabrication.

Cette annonce fait suite à une facilité de financement commercial de 50 millions de dollars US conclue en 2021 entre BII et Ecobank, qui a permis à la banque de renforcer sa présence à travers l'Afrique et de soutenir les chaînes d'approvisionnement dans des marchés frontières tels que le Burkina Faso, le Tchad et le Togo.

Anneliese Dodds, Ministre britannique du Développement, a déclaré : « Je suis ravie de voir BII annoncer cette nouvelle facilité de partage de risque avec Ecobank Sierra Leone. Cet accord soutiendra les prêts en monnaie locale, apportant des capitaux indispensables dans des secteurs à fort impact sur le développement, contribuant ainsi à la création d'emplois et à la croissance économique. C'est un autre exemple de l'innovation de BII pour faire face aux risques et permettre le développement dans les marchés frontières. »

Samir Abhyankar, Directeur Général et Responsable des Services Financiers chez BII, a commenté : « La signature de cet accord avec Ecobank Sierra Leone souligne le rôle pionnier de BII pour dirigerdans la conduite des les investissements dans des pays souvent négligés par les investisseurs. Cette facilité sera un catalyseur pour la Sierra Leone, en apportant des capitaux indispensables aux entreprises locales ambitieuses pour accélérer leur croissance, stimuler la création d'emplois et accroître l'impact. C'est un exemple de l'innovation de BII et de son travail avec des partenaires pour relever des défis urgents là où cela compte le plus. »

​Sebastian Ashong-Katai, Directeur Général d’Ecobank Sierra Leone, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir obtenu le soutien de British International Investment pour renforcer la capacité de prêt vitale d'Ecobank en faveur des entreprises sierra-léonaises, qui sont le moteur de la croissance, du développement économique et de l'emploi de notre pays. Cela renforce davantage notre intention d'être la banque de choix pour les entreprises de la Sierra Leone, en s'appuyant sur notre offre de produits, services, solutions de classe mondiale, plateforme panafricaine numérique sans frontières et formations commerciales, conçues pour les accompagner dans la croissance de leurs entreprises. »

Alex Kucharski, Responsable de BII pour l'Afrique de l'Ouest dans le cadre de l'ARIA, a ajouté : Alex Kucharski, responsable de l'Afrique de l'Ouest pour ARIA chez BII, a ajouté : « ARIA vise à débloquer des investissements en Sierra Leone, un marché plein de potentiel. Nous sommes ravis d'avoir permis l'investissement de British International Investment à travers dans Ecobank Sierra Leone, qui apportera un capital de croissance indispensable aux entreprises sous-desservies du pays, montrant qu'il est possible d'attirer plus d'investissements. »

British International Investment est l'institution de financement du développement et investisseur à impact du Royaume-Uni. En tant que partenaire d'investissement de confiance pour les entreprises en Afrique, en Asie et dans les Caraïbes, BII investit pour créer des économies productives, durables et inclusives dans nos marchés.

Entre 2022 et 2026, au moins 30 % des nouveaux engagements de BII en valeur seront consacrés au financement climatique. BII est également membre fondateur du 2X Challenge, qui a levé plus de 33,6 milliards de dollars pour favoriser le développement économique des femmes. L'entreprise compte des investissements dans plus de 1 580 entreprises réparties dans 65 pays, avec un actif net total de 8,5 milliards de livres sterling. Pour plus d'informations, visitez : www.bii.co.uk | regardez ici. Suivez British International Investment sur LinkedIn et X.

Ecobank Sierra Leone est une filiale du Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire privé panafricain. Ecobank Sierra Leone propose une gamme complète de services et solutions financiers à ses clients dans les secteurs de la banque de détail, commerciale, d'investissement et d'entreprise, via sa plateforme internet, son application de banque mobile, ses 7 agences, 1 centre d'appel, 28 distributeurs automatiques et 205 points Xpress.

Le Groupe Ecobank a été fondé en 1985 pour promouvoir l'intégration financière et le développement socio-économique en Afrique. Présent dans 35 pays d'Afrique subsaharienne ainsi qu'en France, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et en Chine, le Groupe bénéficie d'une expertise et d'une expérience incomparables à travers l'Afrique. Notre plateforme panafricaine unique offre une passerelle unique pour les paiements, la gestion de trésorerie, le commerce et les investissements à travers l'Afrique et au-delà.

L'Africa Resilience Investment Accelerator (ARIA) est une initiative fondée par BII et FMO qui vise à libérer les investissements dans les marchés frontières à travers l'Afrique. Elle opère actuellement en Sierra Leone, au Libéria, au Bénin, en RDC et en Éthiopie. ARIA soutient BII et FMO ainsi que d'autres institutions financières de développement pour accroître les investissements dans les marchés ciblés. L'initiative travaille en étroite collaboration avec les entreprises sur le terrain pour les rendre prêtes à recevoir des investissements, aide à construire des écosystèmes d'investissement et engage les gouvernements et les donateurs. En Sierra Leone, ARIA est en partenariat avec la Haute Commission britannique et collabore avec le programme Invest Salone pour stimuler les investissements. ARIA a développé un portefeuille d'opportunités d'investissement, dont plusieurs sont dans le pipeline des institutions financières de développement. (Source : Ecobank Transnational Incorporated).

FIN/INFOSPLUSGABON/IUY/GABON2024

© Copyright Infosplusgabon