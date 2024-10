07 Octobre 2024

LIBREVILLE, 7 octobre (Infosplusgabon) - Le Groupe de la Banque africaine de développement a nommé M. Emmanuel Pinto Moreira au poste de directeur des opérations spéciales au sein du Cabinet du Président, avec effet au 1er juillet 2024. M. Pinto Moreira, économiste béninois, compte plus de trente ans d’expérience dans les domaines de la macro-budgétisation, de la croissance, de la lutte contre la pauvreté, de la gouvernance économique, du commerce et de la compétitivité. Il a travaillé dans des pays à revenu faible et intermédiaire du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, d’Asie de l’Est, d’Amérique latine, des Caraïbes et d’Afrique subsaharienne.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Pinto Moreira se concentrera sur l’initiative de la Stratégie décennale de la Banque visant à revaloriser la richesse verte de l’Afrique, en étroite coordination avec la vice-présidence de la Gouvernance économique et de la Gestion des connaissances, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes.

M. Pinto Moreira a occupé précédemment plusieurs postes de haut niveau à la Banque, notamment celui de conseiller, spécialiste en chef au sein de la vice-présidence de la Gouvernance économique et de la Gestion des connaissances, et de directeur du Département des économies pays.

Avant de rejoindre la Banque africaine de développement, M. Moreira a travaillé à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international pendant une vingtaine d’années. À la Banque mondiale, il était l’économiste spécialiste pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), menant le dialogue sur les politiques avec les pays du Maghreb en vue de concevoir des documents d’orientation et de fournir des conseils politiques sur les questions économiques cruciales auxquelles ces pays sont confrontés. Il a également dirigé la préparation des Perspectives de la macro-pauvreté pour 18 pays et géré le Programme de connaissances dans la région MENA. Il a également été directeur national par intérim pour la République démocratique du Congo et la République du Congo au sein de la Banque mondiale.

Au FMI, M. Pinto Moreira était économiste principal et conseiller principal auprès de l’administrateur pour les 24 pays d’Afrique francophone. Au début de sa carrière, il a enseigné la macroéconomie, les statistiques, l’économétrie et la microéconomie à l’université de Lorraine (France), où il a obtenu un doctorat et une maîtrise en macroéconomie.

« Je suis vraiment honoré et ravi de ce nouveau poste », a déclaré M. Pinto Moreira. « Je travaillerai en étroite collaboration avec tous les collègues concernés et je m’appuierai sur l’ensemble de l’écosystème de la Banque pour mettre en œuvre le programme de la richesse verte au profit de notre continent. »

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, M. Akinwumi Adesina, a salué les réalisations de M. Pinto Moreira : « Le Groupe de la Banque bénéficiera énormément de ses compétences en matière de politique, de recherche et d’analyse, ainsi que de son immense connaissance des questions socio-économiques auxquelles est confronté le continent africain et au-delà. »

Groupe de la Banque africaine de développement est la principale institution du financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Représentée dans 41 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 Etats membres régionaux. (SOURCE: African Development Bank Group (AfDB)).

