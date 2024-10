CAMEROUN : ARISE IIP et le Port Autonome de Douala signent une convention de partenariat pour la création de la Zone Industrialo-portuaire de Dibamba, nouveau catalyseur de l'industrialisation du Cameroun

04 Octobre 2024

LIBREVILLE, 4 octobre (Infosplusgabon) - ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP), développeur et opérateur d'écosystèmes industriels de classe mondiale en Afrique, a annoncé le 1er octobre la signature d'une convention de partenariat avec le Port Autonome de Douala (PAD) pour le projet de création de la Zone Industrialo-portuaire de Dibamba. Cet ambitieux partenariat public-privé vise à valoriser le potentiel des secteurs stratégiques du Cameroun, conformément aux objectifs de la Stratégie Nationale de Développement 2030 (SND 30), afin de favoriser une économie diversifiée, résiliente et compétitive à l’échelle mondiale.

La convention prévoit la création d’un écosystème industriel qui s’étendra sur 517 hectares et comprendra plusieurs espaces distincts :

Une aire logistique multimodale, Dibamba Douala-Port Logistics Platform (DDLP), avec entrepôts et zone de stockage. Cette plateforme permettra de décongestionner le trafic de Douala ;

Un parc industriel intégré, Dibamba Douala Industrial Platform (DDIP) qui sera viabilisé, aménagé et doté d’infrastructures pour promouvoir l’industrialisation ;

Un guichet unique pour les procédures administratives ;

Un centre de formation professionnelle destiné au renforcement des capacités.

L’objectif principal de ce projet est d’attirer des investisseurs locaux et internationaux pour développer des chaînes de valeur axées sur la transformation des ressources locales, notamment dans les secteurs de l’agro-industrie, du bois, des matériaux de construction et des produits pharmaceutiques.

Les différentes industries seront réparties par secteur, avec des parcelles individuelles d’une superficie de 5 000 mètres carrés, pouvant être étendue en fonction des besoins des investisseurs. La zone proposera également plusieurs incitations, y compris des avantages fiscaux et douaniers, ainsi qu’un accès privilégié aux marchés mondiaux.

Première initiative au Cameroun associant installations industrielles et portuaires, la Zone Industrialo-portuaire de Dibamba sera reliée par la route nationale N3 et par voie maritime au port de Douala. L’ensemble des mesures de protection de l’environnement, y compris la conservation des zones sensibles, sera intégré dans les plans de développement de la zone.

La création de la Zone Industrialo-portuaire de Dibamba représente une étape clé vers l'industrialisation du Cameroun, génèrera des milliers d'emplois et contribuera à une économie durable.

Gagan Gupta, Fondateur et Directeur général d'ARISE IIP, a déclaré : “En conjuguant nos expertises avec celles de nos partenaires du Port Autonome de Douala, nous allons créer ici un écosystème industriel de classe mondiale qui valorisera les ressources locales, attirera d’importants investissements internationaux, générant ainsi des milliers d’emplois et une croissance durable pour le Cameroun et la région CEMAC”.

ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP) est un développeur et opérateur panafricain de parcs industriels de classe mondiale, engagé à faire prospérer l'Afrique. Nous identifions des opportunités dans les chaînes de valeur commerciales et industrielles à travers le continent et concevons, finançons, construisons et exploitons l'infrastructure nécessaire, jouant un rôle catalyseur pour soutenir les pays dans leur transition vers une économie industrielle. Notre démarche est guidée par la recherche d'une croissance verte ; notre ambition est de libérer le potentiel industriel du continent tout en neutralisant nos émissions de carbone et notre impact climatique. ARISE IIP opère actuellement dans 11 pays, notamment le Bénin (GDIZ), le Togo (PIA), le Gabon (GSEZ), la Côte d'Ivoire (PEIA), le Nigeria (IPRFZ), la République du Congo (PIC), la République Démocratique du Congo (CIP), la Sierra Leone (SIZ), le Malawi (MIP), le Rwanda (BSEZ) et le Tchad (LAHAM TCHAD).

Le Port Autonome de Douala (PAD), appartient à l’État Camerounais. Il est situé dans l’estuaire du Wouri sur la côte littorale et s’ouvre sur l’Océan Atlantique. Société à capital public dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, le PAD assure la gestion, la promotion et le marketing du Port de Douala.

