Africa Specialty Risks Ltd obtient le feu vert pour opérer en tant que société de services des Lloyd's pour le compte du syndicat ASR 2454

04 Octobre 2024

LIBREVILLE, 4 octobre (Infosplusgabon) - Africa Specialty Risks (ASR), groupe d’assurance et de réassurance opérant en Afrique et au Moyen Orient, renforce son activité avec l’annonce du feu vert obtenu par Africa Specialty Risks Ltd (ASR Ltd), l'entité d'ASR basée au Royaume-Uni pour opérer en tant que société de services Lloyd's pour le compte du syndicat ASR 2454.

Cet accord aura un impact positif certain sur le réseau de distribution d'ASR, offrant aux courtiers d'Afrique et du Moyen-Orient un meilleur accès au marché des Lloyd's par l'intermédiaire de sa société de services.

ASR Ltd est désormais en mesure de souscrire jusqu'à 10 millions USD par risque dans les secteurs d'activité spécifiques : Violence politique et terrorisme, Énergie, Construction, Dommages et Responsabilité Civile, avec des lignes supplémentaires à ajouter, sous réserve des approbations nécessaires.

Reflétant les valeurs fondamentales d’ASR et son objectif stratégique de renforcer les capacités nationales des marchés en voie de développement, cet accord permet à ASR de bénéficier de la bonne réputation des Lloyd’s ainsi que des licences mondiales de ce leader de l’assurance pour combler le déficit encapacité en Afrique. Il complète également les partenariats existants d’ASR avec d’autres réassureurs africains internationaux et locaux, aidant les partenaires d’ASR à couvrir efficacement les risques, tout en renforçant l’empreinte existante des Lloyd’s sur le continent.

Créer dans le but d’augmenter la capacité en assurance de qualité pour les marchés africains, le Syndicat 2454 d'ASR a pour objectif de souscrire une prime brute d'environ 70 millions de livres sterling pour 2024. En tant que souscripteur actif du Syndicat 2454 et directeur de la souscription chez ASR,

Martin Boreham a affirmé : « Nous disposons d’une équipe exceptionnelle de souscripteurs à Londres et ce développement permettra à ASR Syndicate 2454 de tirer parti de la présence sur le marché d’Africa Specialty Risks et de son réseau de distribution. Cet accord offre aux courtiers africains l’accès à la note A+ des Lloyd’s et constitue une étape vers notre ambition de devenir le marché de référence du Lloyd’s pour le continent. »

Mikir Shah, PDG d'ASR se montre également optimiste sur les perspectives pour le secteur de l’assurance en Afrique à travers ce partenariat et a commenté : « Il s'agit d'une nouvelle étape qui nous aide à atteindre notre objectif de combler le déficit d'assurance en Afrique, en donnant accès à des courtiers africains locaux aux solutions d’assurance et de réassurance des Lloyd's et en nous permettant de mieux distribuer nos capacités Lloyd’s sur le continent, tout en maintenant les normes de service et de fiabilité les plus élevées. »

De son côté, Amit Khilosia, responsable Afrique chez Lloyd's a déclaré : « Cette annonce représente une nouvelle étape extrêmement importante pour Africa Specialty Risks et pour Lloyd’s. En effet, cette évolution améliorera considérablement notre approche du marché Africain en offrant à nos clients un accès direct à nos services mais aussi en dynamisant davantage notre marché à Londres, nous permettant ainsi de devenir la référence en matière d’offre d’assurance de haut standard sur le continent ».

Africa Specialty Risks (ASR) propose des solutions complètes de réduction des risques grâce à une assurance de haute qualité à des clients locaux et internationaux en Afrique et au Moyen-Orient, avec des opérations à Londres, à l'île Maurice, aux Bermudes et au Maroc. Depuis son lancement, ASR a participé à la réduction des risques de 28 milliards de dollars de projets et d'actifs dans 66 pays.

En plus de nos réassureurs des Bermudes et de l’île Maurice, le modèle unique de coréassurance d’ASR implique une collaboration avec des compagnies de (ré)assurance locales et internationales. En 2024, ASR a lancé Syndicate 2454, la première entreprise de souscription de syndicats axée sur l’Afrique chez Lloyd’s.

ASR couvre différentes types de risques plus spécifiquement dans les secteurs en crédit commercial, violence politique, terrorisme, immobilier, énergie, construction, responsabilité civile, risques paramétriques, risque politique et traités. ASR propose également une solution captive complète aux entreprises et aux institutions financières.

ASR est soutenu par le Fonds IV d'Helios Investment Partners et bénéficie de sa présence à travers l'Afrique, ainsi que de ses connaissances et de son expérience sur nos marchés clés. ( Distribué par African Media Agency (AMA) pour la Africa Specialty Risks (ASR).

