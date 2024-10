AFRIQUE : Hershey renforce son engagement envers les agriculteurs de Côte d'Ivoire

04 Octobre 2024

LIBREVILLE, 4 octobre (Infosplusgabon) - A l'occasion de la 9e édition des Journées Nationales du Cacao et du Chocolat (JNCC) qui se sont tenues du 28 au 30 septembre 2024 à Abidjan, Hershey, leader mondial du chocolat et du snacking, a signé un accord de cinq ans avec neuf coopératives productrices de cacao en Côte d'Ivoire. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de sa stratégie « Cocoa For Good » (CFG) et vise à établir des relations durables avec les agriculteurs afin d'accélérer leur réussite tout en permettant un approvisionnement responsable et résilient.

Un engagement tripartite de cinq ans pour améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs

Réalisé à travers un protocole d'accord lors des JNCC, le cœur de l'accord est un contrat tripartite entre Hershey, Sucden et les neuf coopératives. Cette approche vise à :

S'associer avec les agriculteurs pour professionnaliser la culture du cacao et améliorer leur rentabilité

Améliorer le bien-être des ménages et travailler à l'élimination du travail des enfants

Préserver l'environnement et renforcer la résilience des exploitations.

La collaboration à long terme entre les trois entités offre une stabilité aux agriculteurs et leur permet de s'engager plus directement dans la résolution des problèmes rencontrés dans leur exploitation.

Cet accord s'aligne sur la stratégie nationale de la Côte d'Ivoire pour un cacao durable et répond aux exigences du Conseil du café et du cacao. Cette harmonisation garantit une approche cohérente et coordonnée pour relever les principaux défis du secteur cacaoyer ivoirien.

The Hershey Company est une entreprise leader du secteur des snacks, connue pour offrir plus de moments de bonheur grâce à ses marques emblématiques, son personnel remarquable et son engagement durable à faire ce qu'il faut pour son personnel, sa planète et ses communautés. Hershey emploie plus de 20 000 personnes aux États-Unis et dans le monde entier, qui travaillent chaque jour pour offrir des produits délicieux et de grande qualité. La société possède plus de 90 marques dans environ 80 pays, notamment Hershey's, Reese's, Kisses, Kit Kat®, Jolly Rancher, Twizzlers et Ice Breakers, ainsi que des snacks salés tels que SkinnyPop, Pirate's Booty et Dot's Homestyle Pretzels.

Depuis 130 ans, Hershey s'engage à travailler de manière équitable et, éthique et durable. Le fondateur du fabricant de bonbons et d'en-cas, Milton Hershey, a créé l'école Milton Hershey en 1909 et, depuis lors, l'entreprise s'est attachée à aider les enfants à réussir grâce à un accès équitable à l'éducation.

