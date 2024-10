Afrique : Afreximbank approuve 20,8 millions de dollars US pour le projet d'usine de noix de cajou de Starlink Global à Lagos

04 Octobre 2024

LIBREVILLE, 4 octobre (Infosplusgabon) - La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a approuvé une facilité de financement de 20,8 millions de dollars US pour la société nigériane Starlink Global & Ideal Limited, afin de lui permettre de construire et d'exploiter une usine de transformation de noix de cajou d'une capacité de 30 000 tonnes métriques par an à Lagos.

Aux termes de l'accord de facilité signé le 22 juillet 2024, Afreximbank fournira les fonds en deux tranches, la première tranche de 7,48 millions de dollars US étant destinée aux dépenses d'investissement pour la construction de l'usine et la seconde, d'un montant total de 13,25 millions de dollars US, étant déployée comme fonds de roulement pour le fonctionnement de l'usine.

La facilité devrait promouvoir la valeur ajoutée qui garantira une augmentation des revenus de l'entreprise tout en favorisant la création d'environ 400 nouveaux emplois une fois que l'usine sera opérationnelle. Elle devrait également soutenir une quarantaine de petites et moyennes entreprises.

Commentant la transaction, Mme Kanayo Awani, Vice-présidente exécutive d’Afreximbank, en charge du commerce intra-africain et du développement des exportations, a déclaré qu'en soutenant Starlink Global dans la mise en place d'une usine de transformation moderne, Afreximbank permet à l'Afrique d'ajouter de la valeur à ses produits agroalimentaires, facilitant ainsi les exportations et l'afflux subséquent de devises étrangères dont le continent a tant besoin.

« Nous sommes ravis de ce partenariat qui devrait générer un impact considérable sur l'emploi au Nigéria. Il contribuera à la création de valeur et au développement de la communauté locale tout en améliorant le sort des petits exploitants agricoles et des petites entreprises fournisseurs qui travailleront avec Starlink tout au long de la chaîne de valeur », a ajouté Mme Awani.

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique.

Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf. En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’UA, la Banque a mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf.

À la fin de décembre 2023, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 37, 3 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 6,1 milliards de dollars US. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa1 par Moody’s, A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte. (Source : Banque Africaine d'Import-Export ).





