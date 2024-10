Afrique : Les projets à fort impact de la Banque africaine de développement stimulent les secteurs de l’énergie et de l’agriculture en Côte d’Ivoire

01 Octobre 2024

LIBREVILLE, 1er octobre (Infosplusgabon) - Le directeur général adjoint de la Banque africaine de développement pour l’Afrique de l’Ouest, Joseph Ribeiro, a visité, du 24 au 26 septembre 2024 dans le Centre de la Côte d’Ivoire, deux projets à impact élevé financés par le Groupe de la Banque, se disant « impressionné et satisfait » par les avancées et la qualité des travaux réalisés.

M. Ribeiro conduisait une délégation comprenant Blanche Kiniffo, chargée de programmes pays pour la Côte d’Ivoire, Adama Moussa, responsable de la division du Secteur privé et de l’Énergie, et les chefs de projet Rokaya Diallo et Mamadou Kane. La mission s’est rendue à la centrale hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty, à 150 kilomètres au nord d’Abidjan, et sur plusieurs activités réalisées dans le cadre du projet de Pôle agro-industriel du Bélier (« 2PAI-Bélier ») à Yamoussoukro.

À Singrobo-Ahouaty, la délégation a pu observer les travaux en cours portant notamment sur le montage des équipements hydromécaniques, l’assemblage du distributeur ou encore la descente du rotor. « Nous sommes à plus de 95% de réalisation du projet, et nous devrions terminer d’ici peu pour permettre d’injecter l’électricité dans le réseau national », a indiqué Frédéric Roux, directeur du projet à IHE, la société d’investissement ivoirienne, partenaire du projet.

La construction de la centrale de 44 mégawatts est financée à hauteur de 40 millions d’euros par la Banque africaine de développement, sur un coût total de 174,3 millions d’euros. Les autres partenaires financiers du projet sont : Africa Finance Corporation (AFC), institution financière panafricaine basée à Lagos (Nigéria), Denham Capital, basé à Casablanca (Maroc), IHE Holdings, une société d’investissement ivoirienne dirigée par Alain Ekolan Etty, sponsor initial du projet, la DEG, un organisme de développement allemand destiné au secteur privé, filiale de la KFW, et le fonds Emerging Africa Infrastructures Fund. Leurs apports au financement du projet s’élèvent à 90,7 millions d’euros en prêts et 43,6 millions d’euros en fonds propres.

Après la visite de la centrale, la délégation a mis ensuite le cap sur Yamoussoukro, au centre du pays, avec plusieurs visites d’infrastructures au programme dans le cadre du premier agropole lancé en Côte d’Ivoire. Dans la capitale politique ivoirienne, quelque 39 hectares au sein de la zone industrielle dédiée à la transformation des produits agricoles à travers notamment les petites et moyennes entreprises (PME), sont en cours d’aménagement pour réaliser un agro-parc moderne.

À Yamoussoukro, le projet de cluster agro-industriel de la région du Bélier (« 2PAI-Bélier ») transforme le secteur agricole. Ce concept d'agropole innovant vise à stimuler l'agriculture, à atteindre l'autosuffisance alimentaire et à dynamiser les exportations grâce à la transformation agroalimentaire, notamment par les PME.

Lancé en 2018, le projet, financé à 80% par la Banque africaine de développement avec un investissement de 121 millions de dollars, est achevé à 85,7%. Les principales réalisations comprennent notamment :

L’aménagement de 1 241 hectares de parcelles rizicoles.

La création de 115 hectares de zones maraîchères.

La restauration de 92 étangs piscicoles.

La construction et la rénovation de quatre barrages agricoles.

Le réaménagement de 542 kilomètres de pistes en zones rurales.

Plus loin, l’installation en cours d’un poste transformateur électrique d’une puissance de 40 MVA destiné à sécuriser l’alimentation en énergie de l’agro-parc a reçu la visite de la mission.

Au terme de cette mission de 72 heures, Joseph Ribeiro a décrit le projet hydroélectrique de 44 mégawatts Singrobo-Ahouaty comme crucial dans les efforts du pays pour répondre aux besoins énergétiques d’une économie en plein essor ainsi que pour l’exportation. « Cela démontre le fort engagement de la Banque. Nous sommes satisfaits de l’avancée des travaux de la centrale. Il reste encore deux ou trois choses à peaufiner, mais nous espérons que l’énergie sera bientôt disponible pour le réseau national », a déclaré M. Ribeiro.

Selon lui, le résultat apparemment réussi du projet de cluster agropole dans la région du Bélier prouve que l’avenir de la Côte d’Ivoire passe par l’agriculture.

« 2PAI-Bélier produit des résultats tangibles qui démontrent que le partenariat public-privé est essentiel dans le secteur agricole pour transformer l’agriculture ivoirienne. La vision des autorités de Côte d’Ivoire et de la Banque africaine de développement est également essentielle. Ce projet s’inscrit dans notre stratégie « Nourrir l’Afrique », avec des travaux de haute qualité et des technologies innovantes mis en œuvre et livrés dans les délais », a-t-il indiqué.

M. Ribeiro a souligné que le succès de ces projets mettait en évidence le partenariat réussi entre la Côte d’Ivoire et la Banque africaine de développement. « Je pense que nous faisons la différence », a-t-il affirmé, ajoutant que le Groupe de la Banque soutenait pleinement le Plan national de développement de la Côte d’Ivoire pour la période 2021-2025.

Le Groupe de la Banque africaine de développement est la principale institution de financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Représentée dans 41 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 États membres régionaux. ( Source : African Development Bank Group (AfDB).

