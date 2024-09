Afrique du Sud : La Chambre africaine de l'énergie étend son action en justice de 5 millions de dollars à Sankofa Events et Paul Sinclair

27 Septembre 2024

LIBREVILLE, 26 septembre (Infosplusgabon) - La Chambre africaine de l'énergie (AEC) a élargi son action en justice contre les organisateurs d'événements internationaux Hyve Group et Africa Oil Week (AOW) en déposant une demande pour inclure le groupe de gestion d'événements Sankofa Events et son directeur Paul Sinclair. La décision d'inclure Sinclair et Sankofa Events fait suite à l'acquisition d'AOW par la start-up londonienne au début du mois.

L'AEC a d'abord poursuivi le Hyve Group pour des allégations de fausses déclarations, de marketing mensonger et de concurrence illégale - des actions qui, selon la Chambre, ont causé un préjudice important au secteur africain de l'énergie. L'AEC réclame 5 millions de dollars pour les dommages causés par les pratiques déloyales de Hyve Group et de Sankofa Events. Hyve Group a déjà fait preuve d'un manque d'engagement pour faire progresser le secteur énergétique africain, comme le montre sa décision de déplacer l'AOW à Dubaï en 2020, en négligeant les développements et les parties prenantes africaines clés dans le processus.

En tant que fervent défenseur du développement de l'énergie en Afrique, l'AEC a reçu un soutien sans faille pour sa position contre le groupe Hyve, qui a ensuite perdu des sponsors et des partenaires clés, ainsi que 70 % ou plus des ministres africains et des compagnies pétrolières nationales qui participaient à ses événements. Ils ont paniqué et, en essayant de se remettre dans les années suivantes, ils ont décidé de tromper tout le monde en essayant de nuire et de faire dérailler les efforts de l'AEC pour abolir la pauvreté énergétique en Afrique grâce à une coopération maximale entre les leaders africains de l'énergie, les parties prenantes et les partenaires internationaux.

L'AEC continue de plaider en faveur de la transparence, de l'équité et de la croissance à long terme de l'industrie énergétique africaine, en veillant à ce que le secteur reste compétitif et que ses avantages soient maximisés pour les parties prenantes africaines. À ce titre, l'AEC continuera à rechercher la justice pour l'industrie énergétique africaine et pour tous les Africains qui luttent contre la pauvreté énergétique, et nous nous réjouissons de continuer à servir en notre qualité de premier représentant du développement énergétique du continent africain.

L'AEC continuera à tenir sa promesse de faire de la pauvreté énergétique une histoire ancienne d'ici 2030 au cours de l'édition de cette année de l'African Energy Week (AEW) : Invest in African Energy, qui reviendra au Cap et dirigera les questions énergétiques du continent et donnera la priorité au dialogue et à la prise de décision menés par l'Afrique. Se déroulant du 4 au 8 novembre, AEW : Invest in African Energy 2024 représente la seule conférence sur le continent qui sert l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie, du pétrole et du gaz au raffinage et à la pétrochimie, aux énergies renouvelables et à l'exploitation minière et aux infrastructures.

« En tant que porte-parole du secteur africain de l'énergie, nous continuerons à lutter contre toutes les injustices au sein de l'industrie. Nous sommes un fervent défenseur de l'Afrique et de son peuple et nous continuerons à soulever cette question pour atteindre l'objectif de faciliter une économie électrifiée et industrialisée sur l'ensemble du continent. Notre objectif est de lutter contre l'injustice, la complaisance et la désinformation et, grâce à cette action en justice, nous voulons ramener le récit de l'Afrique sur le continent lui-même afin de tenir notre promesse d'éradiquer la pauvreté énergétique au cours de cette décennie », a déclaré NJ Ayuk, président exécutif de l'AEC.

« Nous avons tous entendu et vu des publicités mensongères annonçant des orateurs trop beaux pour être des orateurs de Paul Sinclair, Hyve et Africa Oil Week, annonçant des orateurs qui ne se sont pas confirmés et faisant des affirmations farfelues. S'ils annoncent des orateurs pour une conférence et publient des chiffres, leurs déclarations ont intérêt à être vraies. Dans le cas présent, ils ont fait des déclarations manifestement fausses, et nous avons l'obligation de leur demander des comptes pour avoir menti à des fins lucratives », a déclaré NJ Ayuk. « Induire en erreur l'industrie pétrolière et gazière n'est pas une bonne chose à un moment où nous devons nous serrer les coudes pour encourager l'augmentation des forages énergétiques dans toute l'Afrique, malgré l'opposition farouche des activistes climatiques radicaux », a ajouté M. Ayuk.

« En tant que porte-parole de l'industrie énergétique africaine, nous sommes déterminés à faire respecter la décence dans le secteur et à nous débarrasser de ces mauvais acteurs qui donnent une mauvaise image de l'industrie pétrolière. Nous espérons que Paul Sinclair, Hyve et Africa Oil Week se comporteront correctement en attendant l'issue de ce litige », a conclu M. Ayuk.

L'AOW prétend tenir compte des intérêts de l'Afrique, mais elle a fondamentalement et continuellement contredit cette affirmation. Sa croisade contre l'exploitation du pétrole et du gaz est d'autant plus dommageable que l'Afrique possède certaines des plus importantes ressources en hydrocarbures au monde et qu'elle entre dans une nouvelle ère de développement énergétique. À cet égard, l'AOW continue d'ignorer la gravité de la pauvreté énergétique en Afrique, où 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. (SOURCE : African Energy Chamber).

