Afrique : L'unique école dentaire publique de Guinée inaugure l’extension de son centre de formation pour révolutionner les soins dentaires en Afrique subsaharienne

27 Septembre 2024

LIBREVILLE, 27 septembre (Infosplusgabon) - L'unique école dentaire publique de Guinée a célébré jeudi l’extension de son centre de formation ultramoderne, qui doublera la capacité d'apprentissage, de pratique et de traitement des patients des étudiants en médecine dentaire. Il comblera également le fossé critique existant en matière d'accès aux soins dentaires.

La nouvelle extension de plus de 1 500 mètres carrés de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC) marque la fin de 20 mois de chantier et s'appuie sur un programme déjà florissant qui ouvre la voie à la transformation des soins dentaires dans toute l'Afrique subsaharienne, à mesure que de nouveaux partenaires s'associent à cette initiative.

Depuis son partenariat avec l'organisation humanitaire internationale Mercy Ships en 2018 pour aider à la rénovation d'un bâtiment existant, l'UGANC a transformé son approche de la formation dentaire, en établissant de nouvelles normes pour un enseignement axé sur le patient où les étudiants sont formés à la pratique sur les équipements.

Le Ministre guinéen de l'Enseignement Supérieur, Alpha Bacar Barry, a été le premier patient à bénéficier de soins dentaires dans la clinique nouvellement ouverte. Il a déclaré : « C'est une chose de recevoir un cadeau, c'en est une autre de le faire durer. Nous savons que la population de notre pays a vraiment besoin de soins dentaires. Ce centre a été conçu pour répondre à ce besoin, car on ne peut pas parler de santé sans infrastructure. Disposer de ce centre et de ces équipements est une grande bénédiction pour la Guinée. »

« Je demande à tous les étudiants, les bénéficiaires de cette grande réussite aujourd'hui, de travailler dur afin de s’engager à devenir de grands dentistes pour la population qui en a besoin. J'encourage les étudiants et les enseignants à faire de la recherche pour continuer à améliorer le système de santé de la Guinée ».

Il a ajouté : « Merci à Mercy Ships pour ses efforts et son engagement et pour la construction de ce centre, qui sera un pilier significatif de la formation et un centre de référence pour les étudiants en médecine dentaire de la région de l'Afrique de l'Ouest et au-delà. »

Cet agrandissement des structures d’accueil permet au programme de doctorat en chirurgie dentaire d'accueillir 30 étudiants par classe, soit une capacité totale de plus de 210 étudiants. Ces chiffres représentent une avancée significative dans la lutte contre la pénurie de professionnels de la santé dentaire. Entre 2014 et 2019, la région Afrique de l'OMS ne comptait en moyenne que 3,3 dentistes pour 100 000 habitants, soit environ un dixième du taux moyen mondial.

Avant l'implication de Mercy Ships, les étudiants ne disposaient pas de clinique de simulation sur place. En 2018-19, le partenariat a introduit la simulation et la formation pratique pour les étudiants avec 4 stations de simulation et 10 fauteuils dentaires pour les soins aux patients.

L'expansion a permis de créer 30 postes de simulation, 22 fauteuils dentaires pour les soins aux patients et de nouveaux laboratoires pour la formation pratique et la prothèse dentaire. Les équipements technologiques de pointe comprennent un scanner CBCT (Cone Bean CT) qui permet de prendre rapidement des images 3D détaillées pour un diagnostic et un traitement précis, ainsi qu'un système de gestion médicale électronique installé pour gérer les dossiers des patients.

Le professeur Mohamed Cissé, Doyen de la faculté de médecine de l'UGANC, a déclaré : « Les Guinéens ont l'habitude d'aller à l'étranger pour se faire soigner, mais avec ce joyau, ce ne sera plus nécessaire. Les gens pourront se faire soigner ici. Je voudrais simplement remercier Mercy Ships, parce qu'ils nous ont permis de sortir de l'ornière et de devenir un leader en matière de chirurgie dentaire ».

Le Dr David Ugai, dentiste principal, aujourd'hui Directeur pays de Mercy Ships en Guinée et Directeur du Programme dentaire et des bourses d’études, a été témoin de l'ampleur des besoins en soins dentaires dans ce pays lors de sa première mission de bénévolat pour Mercy Ships en Guinée en 2012. Il a vu les files d'attente des patients en quête de soins dentaires s'allonger de plus en plus.

À l'époque, il avait déclaré : « Nous pourrions rester éternellement en Guinée et cette file d'attente ne réduirait jamais ».

Aujourd'hui, il se réjouit des progrès accomplis qui, selon lui, n'ont été possibles que grâce à un travail de collaboration efficace et aux donateurs qui ont soutenu les programmes, incluant une formation biomédicale, une spécialité chirurgicale et un programme d'infirmière anesthésiste.

Le Dr Ugai a déclaré : « Nous sommes désormais en mesure de donner à chaque étudiant la possibilité de suivre une formation, un programme d'études et un processus qui répondent non seulement aux normes d'accréditation guinéennes et, mais aussi aux futures normes d'accréditation internationales. »

Les étudiants de l'UGANC et d'un programme connexe au Maroc représentent aujourd'hui diverses nations africaines, telles que le Bénin, Madagascar, la Guinée-Bissau, la Guinée et la Sierra Leone. En septembre 2024, 26 étudiants internationaux sont inscrits dans divers programmes d'échanges universitaires, y compris 11 étudiants en médecine dentaire de la Sierra Leone voisine, où le navire-hôpital de Mercy Ships, le Global Mercy™, a accosté pour deux missions successives de 2023 à 2025.

L'espoir est grand que ces professionnels hautement qualifiés et expérimentés retourneront dans leur pays d'origine pour y créer leurs propres écoles et renforcer les soins dentaires dans toute la région.

Mercy Ships est une organisation humanitaire internationale qui déploie les deux plus grands navires-hôpitaux civils au monde, l’Africa Mercy et le Global Mercy, pour fournir des soins de santé gratuits et de première qualité aux plus démunis. L’ONG internationale soutient également le développement des systèmes de santé des pays hôtes par la formation des professionnels de la santé et la rénovation d’infrastructures. Fondé en Suisse en 1978 par Don et Deyon Stephens, Mercy Ships est intervenu dans 55 pays. A bord de ses navires, une moyenne de 2 500 bénévoles par an, issus de plus de 60 pays, contribuent à l'œuvre de Mercy Ships. Des professionnels tels que chirurgiens, dentistes, personnel infirmier, formateurs dans le domaine de la santé, cuisiniers, marins, ingénieurs et agriculteurs dédient leur temps et leurs compétences à cette cause. Avec des bureaux dans 16 pays et un Centre opérationnel pour l'Afrique basé à Dakar, au Sénégal, Mercy Ships se met au service des nations en restaurant santé et dignité. (Source : Mercy Ships).

