Le Fonds pour le Développement des Exportations en Afrique (FEDA) Annonce un Investissement Stratégique dans la Team Drogba, une écurie de la E1-Series

17 Septembre 2024

LIBREVILLE, 17 septembre (Infosplusgabon) - Le Fonds pour le Développement des Exportations en Afrique (FEDA), la branche d’investissement à impact de la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank), a le plaisir d'annoncer un investissement stratégique dans la Team Drogba, qui participe à la série inaugurale E1, le tout premier championnat mondial de course de bateaux entièrement électriques. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la stratégie CANEX (Creative Africa Nexus) d'Afreximbank, qui considère le sport comme un axe clé pour renforcer l'empreinte économique et culturelle de l'Afrique.

La participation de la Team Drogba à la série E1, co-détenue par Didier Drogba, icône du football africain, et Lilium Capital Group, permettra non seulement de renforcer le profil de l'Afrique sur la scène sportive mondiale, mais aussi de soutenir la croissance de « l'économie bleue » africaine. La participation de la Team Drogba à la compétition contribuera à mettre en avant le développement durable et la restauration des écosystèmes marins, ainsi que la sensibilisation générale aux questions environnementales.

À travers cette collaboration, le FEDA et la Team Drogba visent à inspirer l'innovation et le développement durable dans l'industrie sportive africaine en favorisant la croissance économique et le développement sur le continent. Ce partenariat reflète l'engagement du FEDA à renforcer les capacités des athlètes africains, à promouvoir les avancées technologiques et à soutenir les solutions d'adaptation climatique, tout en contribuant à la compétitivité globale de l'Afrique.

Le Professeur Benedict Oramah, Président d’Afreximbank et Président du Conseild’administration d’Afreximbank a déclaré : « L'investissement du FEDA dans Team Drogba met en lumière le pouvoir transformateur des secteurs créatifs africains. En alignant cette initiative sur notre stratégie CANEX, nous avançons vers notre vision de l'avenir de l'Afrique qui s'appuie sur le sport non seulement pour mettre en valeur les talents, mais aussi pour stimuler la transformation économique ».

S'exprimant au nom de la Team Drogba, l’icône du football Didier Drogba a commenté : « Cette collaboration avec FEDA et Afreximbank ouvre un chapitre passionnant pour les sports africains et les efforts de développement durable. La E1-Series est une opportunité de fusionner notre dévouement collectif au sport avec un engagement en faveur de l'environnement et du progrès en Afrique. Ensemble, nous posons les bases d'une croissance innovante et durable qui inspirera le changement à travers le continent. »

Simon Tiemtoré, Président de Lilium Capital Group, a ajouté : « Nous sommes ravis de faire partie de cette nouvelle aventure. La participation de Team Drogba à la E1-Series montre non seulement l'excellence africaine sur la scène internationale, mais elle souligne également l'importance du développement durable et de l'innovation. Chez Lilium Capital Group, nous sommes profondément engagés dans des initiatives qui stimulent à la fois la croissance économique et la gestion environnementale. Cette collaboration avec FEDA souligne notre vision commune d'un avenir où l'Afrique est un leader dans le sport et le développement durable. » (Distribué par APO Group pour Afreximbank).

Le Fonds pour le Développement des Exportations en Afrique (“FEDA”) est la filiale d’Afreximbank spécialisée dans l’investissement d’impact, créée pour fournir des fonds propres, des quasi-fonds propres et de la dette afin de financer le déficit de financement de plusieurs milliards de dollars (en particulier en fonds propres) nécessaire à la transformation du commerce en Afrique.

FEDA poursuit une stratégie d’investissement multisectorielle tout au long de la chaîne de valeur du commerce intra-africain, du développement des exportations à valeur ajoutée et de la fabrication, qui comprend les services financiers, la technologie, les biens de consommation et de détail, la fabrication, le transport et la logistique, l’agro-industrie, ainsi que les infrastructures auxiliaires d’appui au commerce, telles que les parcs industriels.

Basée aux États-Unis, Lilium Group LLC (« Lilium ») opère en tant que holding d’investissement avec un focus sur les marchés africains. Le portefeuille de Lilium couvre divers secteurs, notamment les services financiers, les mines, la santé, la technologie, l’immobilier, le sport, les biens de grande consommation, entre autres.

La E1-Series est le premier championnat de course de bateaux électriques au monde, offrant un mélange unique de technologie de pointe, de durabilité environnementale et de compétition à haute intensité. E1 propose des bateaux électriques concourant dans des villes emblématiques du monde entier, promouvant les innovations dans le transport maritime et défendant la cause de la durabilité des écosystèmes océaniques. E1 est dédiée à la transition vers des énergies propres et à la préservation de la biodiversité marine, se positionnant comme un phare pour l'économie bleue mondiale. (SOURCE : Afreximbank).

