Afrique : Afreximbank facilite le financement de 650 millions de dollars US pour l’acquisition par Oando de 20 % des parts de Nigerian Agip Oil Company Limited (NAOC) dans la coentreprise nigériane

24 Août 2024

LIBREVILLE, 24 août (Infosplusgabon) - La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) a organisé avec succès une facilité de prêt de premier rang de 500 millions de dollars US et une facilité de prêt de second rang de 150 millions de dollars US, basée sur des réserves, pour Oando Petroleum and Natural Gas Company Limited. Cette facilité a servi à financer l'acquisition par Oando de 20 % des parts détenues par Nigerian Agip Oil Company Limited (NAOC) dans la coentreprise NEPL/NAOC/Oando au Nigeria.

La coentreprise, qui possède d'importants actifs pétroliers et gaziers, notamment les licences d'exploitation minière 60, 61, 62 et 63, a produit 4,4 milliards de barils de pétrole et 12 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel à ce jour, avec 1,2 milliards de barils de pétrole et 10700 milliards de pieds cubes de gaz naturel restants.

Afreximbank, retenue comme arrangeur principal mandaté pour la transaction, a également servi de teneur de livre, de coordinateur, de souscripteur, d'agent de dépôt fiduciaire, d'agent de facilité et de fiduciaire des sûretés. La Banque a en outre participé et souscrit 350 millions de dollars US à la facilité de crédit.

Avec 150 millions de dollars US chacune, Indorama Eleme Petrochemicals Limited et Mercuria Energy Group, ont également participé à la transaction.

Pour Oando, cette acquisition devrait permettre d'accroître considérablement sa capacité de production, qui passera de 20 000 barils équivalent pétrole par jour (kbep/jour) à 60 000 kbep/jour, ce qui aura pour effet d'augmenter la production pétrolière du Nigeria et de renforcer la position du pays sur le marché mondial de l'énergie. Oando s'attend également à ce que l'opération stimule la croissance économique locale en créant des emplois, en améliorant les infrastructures et en développant les avancées technologiques dans le secteur du pétrole et du gaz.

M. Wale Tinubu CON, Directeur général du Groupe, a dirigé la participation d'Oando à la cérémonie de clôture qui s'est tenue à Londres, au Royaume-Uni, le 22 août 2024. Il a été rejoint par des représentants d'ENI S.P.A. conduits par Guido Brusco, directeur de l'exploitation du groupe, et par des représentants de Mercuria Energy Group.

Afreximbank était représentée par M. Peter Adeshola Olowononi, Responsable des Relations clients pour l’Afrique de l'Ouest anglophone, et Mme Ketiwe Lwando, Responsable du Financement du commerce structuré et des produits de base.

Selon, M. Haytham Elmaayergi, Vice-président exécutif d’Afreximbank, en charge de la Global Trade Bank, cette transaction marque une étape cruciale dans la mise en œuvre de la stratégie de la Banque visant à promouvoir le contenu local dans le secteur pétrolier et gazier africain.

« En soutenant l’acquisition d’actifs énergétiques clés par une entreprise locale comme Oando, la Banque encourage l’autonomisation économique, renforce le commerce régional et contribue au développement durable des ressources naturelles de l’Afrique », a-t-il déclaré.

Il a décrit cette transaction comme une étape importante dans le secteur pétrolier et gazier en amont du Nigeria, soulignant le rôle croissant des entreprises locales dans l’appropriation et l'exploitation d'actifs énergétiques essentiels, conformément à la politique de contenu local, à la sécurité énergétique et à la stratégie de souveraineté économique du Nigeria.

M.Wale Tinubu CON, Directeur général du Groupe Oando a déclaré : « L'annonce d'aujourd'hui est l'aboutissement de dix années de labeur, de résilience et d'une foi inébranlable dans la réalisation de notre ambition depuis l'entrée dans la coentreprise en 2014 via l'acquisition du portefeuille nigérian de Conoco-Philips ». C'est une victoire pour Oando et pour tous les acteurs locaux du secteur de l'énergie, dans la mesure où nous prenons notre destin en main et jouons un rôle essentiel dans la prochaine phase de l'évolution en amont du pays. En assumant le rôle d'opérateur, notre objectif immédiat est d'optimiser l'immense potentiel des actifs, de faire progresser la production et de contribuer à la réalisation de nos objectifs stratégiques. Nous le ferons tout en donnant la priorité aux pratiques responsables et au développement durable, en garantissant une approche équilibrée de nos communautés d'accueil, et à la gestion de l'environnement, en complétant le plan national visant à stimuler la production.

Nous remercions Afreximbank pour son leadership indéfectible dans la réduction du déficit de financement du commerce en Afrique et pour veiller à ce qu’Oando puisse consolider sa participation dans la coentreprise via l’acquisition de 20 % des parts de NAOC. »

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique.

Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf. En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’UA, la Banque a mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf. À la fin de décembre 2023, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 37, 3 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 6,1 milliards de dollars US.

Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa1 par Moody’s, A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.

FIN/INFOSPLUSGABON/UYH/GABON2024

© Copyright Infosplusgabon