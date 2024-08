NIGERIA : Afreximbank va doubler le financement du commerce intra-africain en le portant à 40 milliards de dollars US d'ici 2026

Écrit par Antoine Lawson | 12 Août 2024

LIBREVILLE, 12 août (Infosplusgabon) - La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) prévoit de doubler son financement du commerce intra-africain de 20 milliards de dollars US en 2021 à 40 milliards de dollars d'ici 2026, a déclaré M. Haytham ElMaayergi, Vice-président exécutif d'Afreximbank, en charge de la Global Trade Bank.

M. ElMaayergi s'adressait aux participants de la réunion du Caucus africain du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) qui s’est tenu à Abuja, du 1er au 3 août 2024. Il représentait le Professeur Benedict Oramah, Président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque. La réunion, à laquelle ont notamment participé les Ministres des Finances et les Gouverneurs des Banques centrales de toute l'Afrique, avait pour thème « Facilitating Intra-African Trade: Catalyst for Sustainable Development in Africa ( Facilitation du commerce intra-africain : Catalyseur du développement durable en Afrique », et visait à identifier les principaux défis auxquels l'Afrique est confrontée pour parvenir à une intégration complète et à engager des dialogues stratégiques pour trouver des solutions durables.

M. ElMaayergi a souligné qu'Afreximbank avait été un champion de la facilitation du commerce intra-africain depuis sa création et qu'elle avait engagé 1 milliard de dollars US pour soutenir le financement du Fonds d'ajustement de la ZLECAf ainsi qu'une subvention de 10 millions de dollars US pour faciliter l'établissement et la mise en œuvre opérationnelle de ce fonds.

« La Banque travaille également en partenariat avec le Secrétariat de la ZLECAf et la Commission de l'Union africaine (CUA) pour assurer une mise en œuvre réussie du Système panafricain de paiement et de règlement, de l’Africa Trade Gateway et du Régime collaboratif africain de garantie de transit d'Afreximbank », a-t-il poursuivi.

M. ElMaayergi a souligné que le Nigeria était l'un des principaux membres fondateurs de la Banque et avait continué à jouer un rôle essentiel dans sa croissance et son succès en tant que deuxième actionnaire, ajoutant qu'Afreximbank avait également joué un rôle essentiel dans le soutien de l'agenda de développement du pays.

« Depuis sa création en 1993, la Banque a approuvé plus de 40 milliards de dollars US en soutien aux entités publiques et privées nigérianes », a-t-il souligné, ajoutant qu'elle mettait actuellement en œuvre plusieurs de ses initiatives continentales phares dans le pays, notamment le Centre médical africain d'excellence et le Centre africain de commerce d'Afreximbank.

Il a en outre souligné la création de plusieurs autres institutions financières multilatérales continentales en vue d’aider à combler les lacunes financières majeures en Afrique et de faciliter le commerce. M. ElMaayergi a ajouté que des privilèges et une capitalisation sont accordés à ces entreprises pour leur permettre de remplir leurs mandats. M. ElMaayergi a aussi fait observer que c'est pour renforcer leur efficacité que l'Alliance des institutions financières multilatérales africaines (AAMFI) a été lancée, en collaboration avec la CUA, en marge de la 37e session ordinaire de la Conférence des chefs d'ةtat et de gouvernement de l'UA à Addis-Abeba en février dernier.

Il a souligné que l'UA avait reconnu que les institutions financières multilatérales africaines étaient essentielles pour renforcer le cadre financier continental et faire progresser l'Agenda 2063 de l'UA, appelant les participants à la réunion à réaffirmer leur engagement à l'égard de ces institutions. Il a par ailleurs exhorté la Banque mondiale et le FMI à collaborer avec l'AAMFI pour relever les défis du continent.

« Plus particulièrement, nous vous demandons de réaffirmer que les privilèges et immunités spéciaux que vous avez accordés à ces institutions, y compris le statut de créancier privilégié, sont essentiels pour répondre aux besoins de développement du continent, et d'appeler toutes les parties prenantes à respecter les obligations conventionnelles que vous avez contractées à l'égard de ces institutions », a ajouté M. ElMaayergi.

L'AAMFI compte actuellement parmi ses membres l’Africa Finance Corporation, (Société financière africaine) Afreximbank, Trade and Development Bank Group, African Reinsurance Corporation, African Trade and Investment Development Insurance, Shelter Afrique Development Bank, PTA Reinsurance Company, la Banque de développement de l’Afrique de l’Est et le Fonds de Solidarité Africain.

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique. Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-ةchange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf.



En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’UA, la Banque a mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf. ہ la fin de décembre 2023, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 37, 3 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 6,1 milliards de dollars US.

Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa1 par Moody’s, A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en ةgypte.

