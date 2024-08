ETHIOPIE : La Banque africaine de développement approuve un mécanisme de garantie des opérations de financement du commerce de 40 millions de dollars en faveur de la Dashen Bank

12 Août 2024

LIBREVILLE, 9 août (Infosplusgabon) - Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) vient d’approuver un mécanisme de garantie de 40 millions de dollars en faveur de la Dashen Bank, au soutien des activités de financement du commerce en Éthiopie.

Il permettra de répondre aux besoins de financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises locales tournées vers l’importation et l’exportation. Il vient également appuyer le commerce intra-africain, contribuant ainsi directement à la réussite de la mise en œuvre du programme de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Le Groupe de la Banque offrira une garantie pouvant aller jusqu’à 100 % aux banques confirmatrices pour couvrir le risque de non-paiement de lettres de crédit avalisées par ces banques, et d'instruments de financement du commerce similaires émis par la Dashen Bank.

À la suite de cette approbation, la directrice générale de la Banque africaine de développement pour l’Afrique de l’Est, Mme Nnenna Nwabufo, a déclaré : « Soutenir le commerce en Afrique est une priorité de la Banque africaine de développement. Le financement du commerce est un moteur important de la croissance économique et il est essentiel aux échanges transfrontaliers, en particulier dans les économies émergentes. Nous sommes ravis de travailler avec la Dashen Bank, partenaire solide qui dispose de connaissances étendues et d’un large réseau en Éthiopie, car une ambition commune nous anime, celle de soutenir le commerce dans toute la région. »

Réagissant à la nouvelle de cette approbation, M. Asfaw Alemu, PDG de la Dashen Bank, s’est ainsi exprimé : « Nous avons satisfait aux exigences rigoureuses liées au devoir de diligence de la Banque africaine de développement, et nous sommes ravis que son Conseil d’administration ait approuvé ce fonds de garantie du financement du commerce d’un montant de 40 millions de dollars. Ce fonds, dont nous avions tant besoin, sera déterminant pour l’expansion des services commerciaux de notre banque dans le pays et la région. »

Il a ajouté : « Les bonnes pratiques apprises grâce à notre engagement et le fait d’avoir passé avec succès l’exercice de vérification préalable conduit par le premier bailleur de fonds du développement à l’échelle du continent, sont des atouts inestimables dans la poursuite de la stratégie de la Dashen Bank qui aspire à devenir une banque de premier ordre en Afrique. Nous sommes impatients de renforcer notre partenariat et de tirer parti plus encore des ressources et des capacités étendues de la Banque africaine de développement et de ses partenaires, dans le but de soutenir davantage les petites et moyennes entreprises éthiopiennes florissantes dans les secteurs économiques productifs, notamment l’agriculture et l’industrie manufacturière. »

Le Transaction Guarantee Product (Fonds de garantie des transactions) de la Banque africaine de développement est un instrument non financé qui offre une couverture du risque de non-paiement à hauteur de 100 % aux banques confirmant les transactions de financement du commerce dans lesquelles interviennent des banques africaines émettrices éligibles. En couvrant un tel risque de non-paiement, ce fonds de garantie permettra au Groupe de la Banque de soutenir les banques africaines opérant sur le continent, en particulier dans les pays à faible revenu et les pays en transition.

Dashen est l’une des plus grandes banques privées d’Éthiopie, opérant à travers un réseau de 860 agences réparties sur l’ensemble du territoire. Elle se dédie principalement à la prestation de services bancaires conventionnels et de services bancaires sans intérêt conformément à la charia, à tous ses clients – entreprises, MPME et aux segments de clientèle correspondant aux particuliers. Son siège est à Addis-Abeba et elle a démarré ses activités en janvier 1996.

Le Groupe de la Banque africaine de développement est la première institution de financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Présente sur le terrain dans 41 pays africains et possédant un bureau externe au Japon, la BAD contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 états membres de la région. (SOURCE : African Development Bank Group (AfDB)).

