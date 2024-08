CICR : Les Conventions de Genève ont 75 ans : face aux immenses souffrances humaines causées par la guerre, il est urgent que le monde réaffirme son engagement à respecter ces textes fondateurs du droit international humanitaire

12 Août 2024

LIBREVILLE, 12 août (Infosplusgabon) - À l’occasion du 75e anniversaire des Conventions de Genève, adoptées le 12 août 1949, la présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) appelle à faire du respect de ces textes fondateurs une priorité politique.

« Dans un monde divisé, les Conventions de Genève et plus largement le droit international humanitaire sont l’expression de valeurs universelles qui concourent à protéger la vie et la dignité humaines », déclare la présidente du CICR, Mirjiana Spoljaric. « Le respect de ce corpus de droit est indispensable pour se prémunir contre les pires effets de la guerre et les prévenir, ainsi que pour faire en sorte que tout individu, même s’il s’agit d’un ennemi, soit traité comme un être humain. »

Traités fondateurs du droit international humanitaire (DIH), les Conventions de Genève constituent une remarquable avancée à plus d’un titre. Elles sauvent des vies. Elles interdisent la torture et la violence sexuelle. Elles exigent que les détenus soient traités avec humanité. Et plus fondamentalement, elles reflètent le consensus mondial autour de l’idée que toutes les guerres ont des limites.

Pourtant, 75 ans après leur adoption, le DIH est malmené, et parfois même invoqué pour légitimer le recours à la violence. C’est pourquoi la communauté internationale doit impérativement renouveler son engagement à respecter ce cadre protecteur solide dans le contexte des conflits armés – un cadre dont l’ambition est de sauver des vies plutôt que de rationaliser la mort.

En 1999, le CICR faisait état de 20 conflits actifs. Aujourd’hui, ils sont plus de 120. Au regard de ces chiffres, et en vue de réduire les souffrances que ces conflits engendrent, Mme Spoljaric préconise les quatre mesures suivantes :

Les parties aux conflits armés doivent réaffirmer avec détermination leur engagement à respecter les Conventions de Genève et à se conformer à la lettre et à l’esprit du droit.

Des progrès significatifs doivent être réalisés du point de vue humanitaire dans les zones en proie à un conflit armé.

Tous les États doivent ratifier et respecter les traités de DIH, au premier rang desquels les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève.

Les États doivent s’engager à ce que l’utilisation de toute nouvelle technologie de guerre – IA, cyberopérations, opérations d’information – soit strictement conforme au DIH, et mettre en place de nouvelles limites concernant les systèmes d’armes autonomes.



Nous sommes tous témoins des immenses souffrances causées par les conflits armés à travers le monde : entre Israël et Gaza ; entre la Russie et l’Ukraine ; mais aussi en Éthiopie, où des centaines de milliers de personnes ont été tuées dans les affrontements ; et au Soudan, où 8 millions de personnes ont été déplacées à cause des combats. Sans oublier les conflits prolongés qui sévissent en République centrafricaine, en Colombie, en République démocratique du Congo, au Myanmar, en Syrie ou encore au Yémen, faisant un nombre tristement élevé de victimes.

« Où sont les artisans de la paix ? Où sont ces hommes et ces femmes capables de conduire des négociations et de ménager un espace pour les mener à bien ? », poursuit Mme Spoljaric. « Je demande instamment aux dirigeants de la planète de s’asseoir à la table des négociations. Le respect du DIH en temps de conflit facilite la transition vers la paix en levant au moins quelques-uns des obstacles qui entravent le processus permettant de la reconstruire. »

Sur bien des terrains de guerre à travers le monde, la protection due aux hôpitaux est foulée aux pieds. L’accès humanitaire est entravé. Les combattants du camp adverse et les civils sont déshumanisés. Des travailleurs humanitaires, y compris parmi les collègues du CICR et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sont tués.

Le déploiement de nouvelles technologies risque d’accentuer encore ces tendances alarmantes. Si les règles de ciblage utilisées pour entraîner les algorithmes ne sont pas suffisamment strictes, il y aura davantage de morts parmi les civils. En l’absence de nouvelles restrictions juridiques, les armes autonomes pourraient fonctionner quasiment sans contrôle, et prendre la décision de tuer sans supervision humaine.

Ces 75 prochaines années et au-delà, le monde entier doit réaffirmer son adhésion pleine et entière aux Conventions de Genève. Tout autre choix constituerait une trahison de l’engagement qui a été pris le 12 août 1949.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation neutre, impartiale et indépendante dont le mandat strictement humanitaire découle des Conventions de Genève de 1949. Il porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. ( Informations complémentaires : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ).

