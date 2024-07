ARISE IIP publie son Rapport de développement durable 2023 intitulé "Favoriser les Écosystèmes Durables", mettant en lumière des avancées majeures dans la promotion d'une industrialisation durable et inclusive en Afrique

25 Juillet 2024

LIBREVILLE, 25 juillet (Infosplusgabon) - ARISE IIP, développeur et opérateur panafricain de parcs industriels de classe mondiale, publie son Rapport de développement durable 2023 intitulé “Favoriser les écosystèmes durables”. Ce rapport met en lumière des initiatives majeures portées par ARISE IIP en faveur de la promotion des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Le Rapport de développement durable 2023 souligne l'approche proactive promue par ARISE IIP en matière de durabilité, de transparence, de respect des normes éthiques et d’inclusivité dans le but de favoriser l’essor d’une industrialisation durable en Afrique.

Face à des défis environnementaux et sociaux sans précédent, ARISE IIP entend continuer de faire des progrès, conformément à sa devise « Favoriser le bien-être des populations et de la planète est bénéfique à tous égards ». Engagé dans une démarche qui vise à industrialiser les secteurs clés des économies africaines en s’appuyant sur la transformation locale, en stimulant la production et l'efficacité pour générer une forte valeur ajoutée locale, ARISE IIP a intégré les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) au cœur de ses opérations.

« Notre objectif principal est de transformer l'Afrique en un centre industriel de premier plan, respectueux de l'environnement, grâce à la mise en place de parcs industriels intégrés et sur mesure qui dynamisent les exportations et le commerce selon une approche résiliente et durable. Nous sommes fiers d'avoir étendu notre business modèle à 11 pays sur le continent, favorisant ainsi un développement industriel durable à l'échelle africaine. Ce rapport ne se contente pas de rendre hommage à nos réalisations de 2023, il expose également nos ambitions pour l'avenir », a déclaré Gagan Gupta, PDG et fondateur d'ARISE IIP.

Le Rapport de développement durable 2023 d'ARISE IIP présente les performances de l’entreprise panafricaine pour la période allant du 1ᵉʳ janvier 2023 au 31 décembre 2023, suivant un rythme de reporting annuel et permettant à ARISE IIP de mettre en avant ses initiatives ESG pour répondre aux attentes croissantes de ses différentes parties prenantes.

Sur la base des normes Global Reporting Initiative (GRI), le rapport fournit des informations sur les principaux domaines d'action de l'entreprise en 2023 et sur la progression de certains chiffres et objectifs clés au sein de l'entreprise.

Engagement des parties prenantes : plus de 65 parties prenantes ont participé, notamment des employés, des membres de la direction senior, des investisseurs, des clients et des fournisseurs, à l'Engagement des parties prenantes et à l'évaluation de la matérialité (SEMA) d'ARISE IIP. Cette évaluation approfondie a permis de garantir que les différentes perspectives et préoccupations de ces dernières étaient prises en compte de façon prioritaire dans l'élaboration de la stratégie de développement durable de l'entreprise.

Actions contre le changement climatique :

Le parc industriel GSEZ d'ARISE IIP au Gabon a obtenu la première certification de zone neutre en carbone en Afrique.

Une initiative d'économie circulaire à l'usine de panneaux de particules, transformant les déchets de bois en panneaux de particules, est estimée réduire annuellement de 32 000 tCO2e les émissions sur toute la durée du projet.

Installation d'une centrale solaire de 500 kW au Tchad.

Certification LEED Argent pour les bâtiments des guichets uniques du Bénin et du Togo.

Espace de travail inclusif : ARISE IIP organise des formations pour l'ensemble de son personnel et soutient l'engagement communautaire aligné sur les objectifs de développement durable des Nations unies (SDG).

Chaîne d'approvisionnement responsable : ARISE IIP adopte une approche en trois volets pour promouvoir des chaînes d'approvisionnement durable, en fournissant un soutien aux agriculteurs et aux éleveurs de bétail, en mettant en œuvre des mesures de traçabilité et en obtenant des certifications pour les pratiques de productions durables.

Le rapport intégral est disponible en format numérique et peut être consulté sur le site web d'ARISE IIP : 2023 ARISE IIP Sustainability Report and Global ReportingVers une croissance durable : ARISE IIP a invité divers départements à discuter autour du thème du rapport sur le développement durable, afin d'assurer un alignement sur les objectifs en la matière.



ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP) est un développeur panafricain et opérateur de parcs industriels de classe mondiale, engagé dans la transformation économique du continent. Nous identifions les opportunités dans les chaînes de valeur commerciales et industrielles à travers l’Afrique, concevons, finançons, construisons et exploitons les infrastructures nécessaires, jouant ainsi un rôle catalyseur tout en soutenant les pays dans leur transition vers une économie industrielle. Nous sommes animés par la recherche d’une croissance verte. Notre ambition est de libérer le potentiel industriel du continent tout en neutralisant nos émissions de carbone et notre impact climatique. GSEZ, le parc industriel d'Arise IIP au Gabon, a été classé meilleure zone économique spéciale au monde dans le secteur du bois (classement 2020 du FDI).

