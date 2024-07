USA : Joe Biden se retire de la course à la présidentielle et propose Kamala Harris pour terminer sa campagne pour la Maison Blanche

22 Juillet 2024

USA-Politique-Election présidentielle de Novembre 2024

Par Clément Machecourt, Juliette Vignaud et Timothé Boudet

LIBREVILLE, 22 juillet (Infosplusgabon) - La vice-présidente Kamala Harris a été désignée par Joe Biden, 46e Président des Etats-Unis, pour lui succéder à la tête du camp démocrate pour l'élection présidentielle de novembre prochain. Malgré son âge – 81 ans – et les questions récurrentes sur son état de santé, Joe Biden l'affirmait : il était le candidat démocrate le mieux placé pour battre Donald Trump à la présidentielle de novembre. Puis il y eut le débat du 27 juin : un naufrage en direct devant des millions d'Américains. Seize jours plus tard, le coup de feu visant Trump allait donner le coup de grâce à la candidature du démocrate. Face au républicain, l'oreille en sang et le poing levé, Joe Biden n'apparaissait plus que comme un président diminué et balbutiant. Dimanche 21 juillet, après des rumeurs qui ont couru tout le week-end, il annonçait finalement de jeter l'éponge.

Selon des sondages publiés en juillet, Kamala Harris avait plus de chances de réduire l'écart avec Donald Trump que Joe Biden. Mais le duel s'annonce serré. Si Kamala Harris venait à devenir la candidate officielle des démocrates, après le retrait de Joe Biden, la course à la présidentielle ne serait néanmoins pas gagnée d'avance face à Donald Trump. En effet, les sondages d'opinion, réalisés avant le renoncement de Joe Biden, révèlent que Kamala Harris est légèrement devancée par le candidat républicain.

Un débat catastrophique

Après le débat catastrophique de Joe Biden face à Donald Trump, fin juin, de nombreuses enquêtes ont mesuré les chances d'un autre candidat démocrate de l'emporter, dont celles de Kamala Harris, qui s'impose comme le choix le plus évident pour remplacer le président américain. Début juillet, un sondage diffusé par CNN la donnait en meilleure posture que Joe Biden, mais pas gagnante, face à Donald Trump. L'enquête d'opinion la dotait de 45 % des intentions de vote, contre 47 % pour l'ancien président républicain de 78 ans. Le président démocrate ne faisait lui que 43 % face à 49 % pour son prédécesseur. À la même période, un sondage Ipsos estimait qu'elle pouvait obtenir 42 % des intentions de vote, contre 43 % pour Donald Trump. Mais ces sondages ne prenaient pas en compte une troisième candidature indépendante comme celle de Robert Francis Kennedy Jr.

La chaîne américaine CNN a également compilé six sondages nationaux, dont un réalisé après la tentative d'assassinat de Donald Trump. En moyenne, ces sondages, où les candidats indépendants ne sont pas pris en compte, révèlent que Donald Trump recueille 48 % des suffrages, contre 47 % pour Kamala Harris. Cet écart serré est également retranscrit par le Washington Post qui a aussi mesuré la moyenne des onze sondages qui ont suivi le débat. Selon le journal, Trump devance Harris de 1,5 point, contre 1,9 point face à Biden.

Le New York Times note quant à lui que Kamala Harris pourrait faire de meilleurs scores dans certains swing states que Joe Biden. En Virginie, la vice-présidente creuse l'écart par rapport à l'avantage déjà conféré à Biden dans les enquêtes d'opinion. Dans cet État, Kamala Harris obtiendrait 49 %, contre 44 % pour le républicain. Kamala Harris ferait également mieux que Joe Biden face à Donald Trump dans le Michigan et en Pennsylvanie, deux autres États qui pourraient faire basculer l'élection, selon un récent sondage.

Mais ces enquêtes ont été réalisées avant l'annonce de retrait de Joe Biden et l'attentat contre Donald Trump, qui ont bouleversé la présidentielle. Ces résultats pourraient ainsi venir à être modifiés d'ici ces prochains jours. En Géorgie par exemple, un sondage réalisé ce lundi 22 juillet, après l'annonce du renoncement du président américain, indique que Donald Trump emporterait 51 % des suffrages, contre 46 % pour Kamala Harris.

