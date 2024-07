Afrique : NBA Africa et L’agence Française De Développement Lancent Un Programme De Développement Des Jeunes au Kenya

22 Juillet 2024

LIBREVILLE, 22 juillet (Infosplusgabon) - NBA Africa et l’Agence Française de Développement (AFD), l’institution financière publique inclusive française engagée dans le financement et l’assistance technique de projets qui améliorent la vie des personnes dans les économies en développement et émergentes, annoncent aujourd’hui le lancement de la Jr. NBA & AFD Basketball Expérience à Nairobi, Kenya.

Basketball Expérience est un programme de développement des jeunes qui comprendra des séances hebdomadaires de basketball et de compétences essentielles pour éduquer les jeunes kényans sur l'importance de la santé physique et mentale et du bien-être.

L’initiative s’appuie sur la programmation existante de Basketball Expérience de NBA Africa et de l’AFD dans le Grand Casablanca, au Maroc, et à Lagos, au Nigeria, et vise à utiliser le basketball comme plateforme pour promouvoir l’inclusion sociale et inspirer les élèves du secondaire en tant qu’acteurs du changement dans leurs communautés locales.

Pour célébrer cette annonce, NBA Africa et l'AFD ont dévoilé aujourd'hui deux terrains de basketball extérieurs rénovés à la Kenya Academy of Sports (KAS) à Nairobi et ont accueilli un stage de basketball pour 150 garçons et filles âgés de 16 ans et moins. Les tribunaux rénovés devraient bénéficier à plus d'un millier de garçons et de filles des communautés environnantes.

L'ambassadeur de France au Kenya, Arnaud Suquet, le directeur national de l'AFD Kenya, Bertrand Willocquet, le directeur principal et chef des opérations nationales de la NBA Kenya, Michael Finley, et la directrice des opérations de basketball de NBA Africa, Kita Matungulu, ont assisté au lancement.

« À l’AFD, nous avons l’esprit d’équipe. Nous sommes fermement convaincus qu’il est possible d’obtenir des effets plus importants lorsque nous travaillons ensemble et que nous nous connectons », déclare Willocquet. « La NBA a été notre premier partenaire dans le domaine du sport au service du développement. Ensemble, nous avons lancé le programme Jr. NBA & AFD Basketball Expérience qui vise à promouvoir l’autonomisation des jeunes et à améliorer l’accès au sport pour tous. »

« Le lancement de la Jr. NBA & AFD Basketball Expérience reflète notre engagement à rendre le basket plus accessible aux jeunes Kenyans et à leur enseigner l'importance d'un mode de vie sain et actif », déclare Finley. « Notre sélection de la KAS en tant que lieu témoigne également de notre engagement à développer les talents d’élite au Kenya. Nous remercions l’AFD d’avoir partagé cet engagement et nous nous réjouissons d’avoir un impact positif sur les garçons et les filles qui participent à ce programme dans les mois et les années à venir. »

.La Jr. NBA, le programme mondial de la NBA pour la participation des jeunes garçons et filles au basketball, enseigne les compétences fondamentales ainsi que les valeurs du jeu au niveau local afin de contribuer à la croissance et à l’amélioration de l’expérience du basket pour les joueurs, les entraîneurs et les parents. L'année dernière, la Jr. NBA a directement touché plus de 170 000 jeunes à travers l'Afrique. (Distribué par APO Group pour National Basketball Association (NBA).

NBA Africa est une filiale de la National Basketball Association (NBA), une organisation sportive et médiatique mondiale dont la mission est d'inspirer et de connecter les gens du monde entier grâce au pouvoir du basket. NBA Africa mène les activités de la ligue en Afrique, y compris la Ligue africaine de basketball (BAL), et a ouvert des filiales au Caire, en Égypte ; à Dakar, au Sénégal ; à Lagos, au Nigéria ; et à Nairobi, au Kenya. Les efforts de la ligue sur le continent se sont concentrés sur l’amélioration de l’accès au basket et à la NBA grâce au développement des jeunes et des élites, à la responsabilité sociale, à la distribution médiatique, aux partenariats avec les entreprises, aux NBA Africa Games, à un NBA Store, à la BAL et plus encore.

Les matchs et la programmation de la NBA sont disponibles dans les 54 pays africains, et la NBA a accueilli trois matchs de gala à guichet fermé sur le continent depuis 2015. Fruit d’un partenariat entre la Fédération internationale de basketball (FIBA) et NBA Africa, la BAL est une ligue professionnelle regroupant 12 équipes de clubs de toute l'Afrique qui a terminé sa quatrième saison en juin 2024.

Le Groupe Agence Française de Développement (AFD) finance, accompagne et accélère les transitions nécessaires à un monde plus juste et résilient. Elle contribue ainsi à la mise en œuvre de la politique française de développement durable et de solidarité internationale. C'est avec et pour les communautés que nous construisons, avec nos partenaires, des solutions dans plus de 160 pays, ainsi que dans 11 départements et territoires français d'outre-mer.

Notre objectif : réconcilier le développement économique avec la préservation des biens communs: le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité entre les hommes et les femmes, l’éducation et la santé. Nos équipes sont impliquées dans plus de 3 600 projets sur le terrain, qui s'inscrivent dans l'engagement de la France et des Français envers la réalisation des objectifs de développement durable. Pour un monde en commun.

L'AFD croit fermement au pouvoir du sport comme levier pour atteindre les objectifs de développement durable. Depuis le lancement de sa stratégie du sport pour le développement en 2019, l'AFD a investi plus de 130 millions EUR dans plus de 160 projets qui utilisent le sport comme outil de promotion de l'accès à l'éducation, de l'égalité hommes-femmes, de l'autonomisation des jeunes, de la santé et de la cohésion sociale. Au Kenya, nous avons déjà soutenu 12 autres projets mis en œuvre par huit organisations de la société civile qui cherchent à offrir, jour après jour, de nouvelles opportunités aux jeunes grâce au sport.

FIN/INFOSPLUSGABON/KLJ/GABON2024

