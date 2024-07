Angola : 39e Foire Internationale de Luanda rassemble plus de 1300 entreprises de 18 pays et se concentre sur l'internationalisation de la marque Angola

22 Juillet 2024

LIBREVILLE, 22 juillet (Infosplusgabon) - Du 23 au 28 juillet, la 39e Foire Internationale de Luanda (FILDA) ouvrira ses portes dans la Zone Économique Spéciale de la capitale angolaise avec un accent sur l'internationalisation. La principale vitrine des affaires de l'Angola attire de plus en plus de marchés et d'investisseurs mondiaux à mesure que le pays investit dans des infrastructures stratégiques pour le commerce et l'industrie mondiaux, telles que le Corridor de Lobito et l'Aéroport International Docteur António Agostinho Neto. Plus de 1300 entreprises de 18 pays ont déjà confirmé leur présence au forum.

Pendant six jours, au moins 1300 entreprises angolaises et 254 de 18 pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie vont jauger le marché national dans des industries et services de plus de 30 secteurs, en particulier ceux du commerce et de la distribution, des aliments et des boissons, et des industries extractives et manufacturières.

Sous le thème "Sécurité Alimentaire et Partenariat International : Le Binôme de la Diversification Économique", la FILDA vise également à accorder une attention particulière aux domaines de l'agriculture, des forêts, des pêches et des ressources marines.

En tant que principale vitrine du potentiel de l'Angola, la FILDA accueillera le forum d'affaires "Angola – Portugal", qui comptera avec la présence du premier ministre portugais Luís Montenegro, ainsi que l'événement "Macau et les pays de langue portugaise". L'Association Industrielle de l'Angola et la Confédération des Entreprises du Portugal signeront un mémorandum pendant la foire internationale.

Tous les participants pourront également assister à des conférences sur la délivrance des licences pour les activités commerciales et industrielles et sur le tourisme, la nouveauté la plus récente de la stratégie du gouvernement angolais pour la diversification économique.

La participation de plus de 1300 entreprises nationales et étrangères du secteur privé, ainsi que des secteurs bancaires et d'assurances et des institutions publiques à la FILDA permet non seulement aux investisseurs internationaux d'identifier des partenariats possibles mais aussi de connaître les plans stratégiques du gouvernement angolais pour différents secteurs, en plus des règlements, des lois et des programmes publics d'incitation à l'investissement privé.

La facilitation des contacts B2B est particulièrement pertinente dans le contexte actuel de l'économie angolaise. L'année dernière, la concession du Corridor de Lobito, une voie ferrée qui traverse les principales zones productives du pays et relie les mines de cuivre et de cobalt de la République Démocratique du Congo et de la Zambie au port angolais de Lobito sur l'Atlantique, a repositionné l'Angola comme une pièce logistique hautement stratégique du commerce international.

Pour renforcer cette position globale, cette année voit également l'entrée en opération du nouvel Aéroport International Docteur António Agostinho Neto à Luanda. Dans les prochaines années, cette infrastructure pourrait devenir le hub de passagers et de marchandises le plus important de la région avec des connexions intercontinentales et un flux annuel de millions de passagers et de centaines de milliers de tonnes de marchandises.



Dans ce contexte, Bruno Albernaz souligne, "la FILDA se présente clairement comme une bourse d'affaires internationale hautement pertinente où les investisseurs du monde entier peuvent découvrir la marque Angola". Selon le Président du Conseil d'Administration du Groupe Arena, qui organise l'événement, "les entrepreneurs internationaux veulent découvrir l'Angola réel de manière pratique et simple. Ils veulent s'informer sur les solutions existantes et la technologie que nous avons. Ils veulent un contact direct avec des partenaires et des institutions pour comprendre ce dont ils ont besoin pour rentabiliser les investissements possibles et générer de nouvelles opportunités d'affaires. À la FILDA, c'est exactement ce que nous offrons – un espace qui montre le pays tel qu'il est, avec son potentiel réel et des opportunités concrètes où les centaines d'entreprises angolaises présentes démontrent toute leur expérience et leur capacité à établir des partenariats solides et durables", indique le responsable. "Rejoignez-nous, faisons des affaires, formalisons des partenariats, renforçons nos relations et créons de nouveaux investissements et solutions pour l'Angola", invite-t-il.

(Distribué par APO Group pour Luanda International Fair (FILDA))L'édition de cette année de la FILDA se prépare à surpasser tous les chiffres de l'année dernière, qui a reçu 75 000 visiteurs et réuni des exposants de 10 pays.

FIN/INFOSPLUSGABON/KLJ/GABON2024

© Copyright Infosplusgabon