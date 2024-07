La Chambre de Commerce Africaine en Chine s'associe à MSGBC Oil, Gas & Power 2024

21 Juillet 2024

LIBREVILLE, 21 juillet (Infosplusgabon) - La conférence et exposition MSGBC Oil, Gas & Power 2024 s'est associée à la Chambre de Commerce Africaine en Chine (AFCHAM). Ce partenariat stratégique vise à renforcer les relations commerciales entre l'Afrique et la Chine en facilitant les connexions et en fournissant des ressources commerciales aux parties prenantes mondiales et aux leaders du secteur de l'énergie en Afrique de l'Ouest.

Se déroulant à Dakar du 3 au 4 décembre, la conférence MSGBC 2024 servira de plateforme pivot pour les membres de l'AFCHAM afin d'explorer les opportunités émergentes dans divers secteurs, notamment le pétrole et le gaz, les énergies renouvelables, l'hydrogène vert, les infrastructures et bien d'autres. Le partenariat tirera parti du vaste réseau et de l'expertise de l'AFCHAM en Chine pour connecter les entreprises chinoises avec des partenaires potentiels et des perspectives d'investissement dans la région MSGBC.

Explorez des opportunités, favorisez des partenariats et restez à la pointe du secteur du pétrole, du gaz et de l'énergie de la région MSGBC. Visitez www.MSGBCOilGasAndPower.com pour sécuriser votre participation à la conférence MSGBC Oil, Gas & Power 2024. Pour sponsoriser ou participer en tant que délégué, veuillez contacter Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. .



Les entreprises chinoises jouent un rôle croissant dans les secteurs extractifs de l'Afrique. Consolidant son empreinte dans la région MSGBC, la société de production d'acier China Baowu Steel Group a obtenu une participation dans les blocs 1 et 2 de Simandou en Guinée-Conakry en juin de cette année. La société d'État chinoise Aluminum Corporation of China a également signé un cadre pour développer une raffinerie d'alumine à Boké, visant à renforcer la capacité locale de raffinage du pays et les activités à valeur ajoutée.

Peu après une rencontre avec le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani lors de sa visite d'État en Chine en juillet 2023, le président chinois Xi Jinping a accordé un allégement de dette au gouvernement mauritanien de 21 millions de dollars. Lors de cette rencontre, les deux pays ont également signé un accord de coopération visant à renforcer le commerce dans le cadre de l'Initiative Belt and Road – un projet d'infrastructure multinational dirigé par la Chine visant à étendre les routes commerciales mondiales.

La Chine est également un investisseur majeur dans le secteur des technologies de l'information et de la communication numérique du Sénégal. En 2023, des entreprises chinoises ont construit l'intranet du gouvernement sénégalais, installé 4 500 km de câble de fibre optique et construit des réseaux 3G et 4G. Le gouvernement chinois a également financé le centre de données du Parc technologique numérique de Diamniadio, en collaboration avec la multinationale chinoise Huawei.

« Les relations commerciales chinoises avec la région MSGBC sont des ponts de progrès essentiels, où l'innovation rencontre l'opportunité pour alimenter le développement durable des deux continents. Ce partenariat stratégique avec l'AFCHAM permettra à MSGBC Oil, Gas & Power 2024 d'étendre sa portée et d'attirer davantage d'investissements dans l'un des centres économiques et commerciaux à la croissance la plus rapide au monde », déclare Sandra Jeque, directrice de l'événement et du projet chez Energy Capital & Power.



Se déroulant sous le thème Un plan directeur pour le progrès : Accélérer la croissance pour l'excellence mondiale, MSGBC 2024 offre des perspectives exclusives sur le secteur du pétrole, du gaz et de l'énergie de la région ouest-africaine. Réunissant les acteurs clés de l'industrie énergétique mondiale, le sommet explorera et facilitera les stratégies économiques, les opportunités de réseautage et les informations stratégiques.

© Copyright Infosplusgabon





FIN/INFOSPLUSGABON/KLJ/GABON2024