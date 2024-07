Afrique du Sud : la Banqe africaine de développement approuve un prêt de 18,85 milliards de ZAR (un milliard de dollars) à Transnet pour son plan de redressement

19 Juillet 2024

Afrique du Sud-Economie/Prêt de 1 milliard de dollars US de la BAD pour Transnet

LIBREVILLE, 19 juillet (Infosplusgabon) - La Banque africaine de développement a approuvé, le 12 juin dernier à Abidjan, un prêt d’entreprise adossé à une garantie souveraine de 18,85 milliards de ZAR (un milliard de dollars américains) à Transnet, l’opérateur ferroviaire public sud-africain qui gère également les ports et les oléoducs.

Le prêt de 25 ans approuvé par le Conseil d'administration du Groupe de la Banque facilitera la première phase du plan d'investissement quinquennal de 152,8 milliards de ZAR (8,1 milliards de dollars) de la société, qui vise à améliorer sa capacité existante avant de l'étendre aux segments prioritaires de l'ensemble de la chaîne de valeur du transport.

Transnet a été confrontée à des défis opérationnels, principalement dans les secteurs critiques des chemins de fer et des ports, en raison du sous-investissement dans les infrastructures et les équipements, du vol et du vandalisme, et de chocs externes tels que les inondations et les effets de la pandémie de Covid-19.

La compagnie s'est engagée à relever les défis du passé, à promouvoir l'intégrité et à améliorer l'efficacité au sein de l'organisation. Elle a progressé dans certains domaines clés, notamment dans les réformes de la gouvernance, de la passation des marchés et de la gestion financière.

Le plan de redressement, lancé en octobre 2023, vise à réhabiliter l'infrastructure et à accélérer la relance des opérations sur une période de dix-huit mois, en se concentrant sur le rétablissement des performances opérationnelles et des volumes de fret pour répondre aux demandes des clients.

Après l'approbation, Solomon Quaynor, vice-président de la Banque africaine de développement chargé du Secteur privé, de l'Infrastructure et de l'Industrialisation, a souligné l'importance de ce soutien : « Transnet, gardien des infrastructures de transport et de logistique essentielles de l'Afrique du Sud, joue un rôle indispensable dans l'économie du pays, en assurant un système de fret compétitif et en servant de porte d'entrée à la région de la Communauté de développement des États de l’Afrique australe (SADC) ».

« Notre partenariat permettra à Transnet de mettre en œuvre un plan de redressement complet, en s'attaquant aux inefficacités opérationnelles, en particulier dans les secteurs ferroviaire et portuaire. Ce plan est aligné sur la feuille de route stratégique de l'Afrique du Sud pour le système logistique du fret et supervisé par le comité national de crise logistique, présidé par la présidence. Cette initiative témoigne de notre engagement à renforcer les capacités logistiques nationales et à favoriser une croissance économique durable », a-t-il ajouté.

Client de longue date de la Banque africaine de développement depuis 2010, Transnet emploie plus de 50 000 personnes et joue un rôle essentiel dans l'intégration et la connexion de l'Afrique du Sud à l'économie mondiale. Les activités du système de fret de Transnet contribuent de manière significative à l’économie sud-africaine. Ses opérations servent de portes d'entrée pour les échanges commerciaux en Afrique du Sud et avec les pays enclavés de la région tels que le Botswana, la Zambie, le Zimbabwe et la République démocratique du Congo, par l'intermédiaire du port de Durban.

Réagissant à l’approbation du prêt, Michelle Phillips, directrice générale de Transnet, a déclaré : « Nous apprécions le soutien manifesté par la Banque africaine de développement. Le prêt accordé par la Banque contribuera de manière significative au plan d'investissement de Transnet visant à stabiliser et à améliorer le réseau ferroviaire et à contribuer à l'économie sud-africaine dans son ensemble. L'aide non remboursable qui accompagne le prêt aidera aussi considérablement Transnet dans ses efforts d'efficacité énergétique et dans ses initiatives de préparation de projets d'infrastructure. »

Le Conseil d'administration a félicité le gouvernement sud-africain pour sa vision et son engagement en faveur des réformes de Transnet et de l'ensemble des secteurs des transports et de la logistique du pays. Il a également félicité Transnet pour les progrès réalisés dans le déploiement de son programme d'amélioration de la conformité et de la gouvernance, ainsi que pour ses plans de décarbonisation et d'efficacité énergétique, conformément à sa stratégie net zéro carbone et à sa stratégie « fret vert » (« Green Freight »).

Le prêt de la Banque africaine de développement est complété par deux dons : le premier de 750 000 dollars sous forme d’appui technique du Fonds des énergies durables pour l’Afrique (SEFA), - un fonds multidonateurs administré par la Banque - pour développer l’efficacité énergétique et les mesures afférentes, conformément à la stratégie énergétique de Transnet en matière d’énergie ; le second d’un million de dollars du Fonds spécial pour la préparation de projets d’infrastructure du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (IPPF-NEPAD), qui consiste en une assistance technique pour accélérer les réformes ferroviaires et remédier aux inefficacités structurelles et réglementaires.

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) est la première institution multilatérale de financement dédiée au développement de l’Afrique. Elle comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). La BAD est présente sur le terrain dans 44 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, et contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 Etats membres régionaux. (SOURCE : African Development Bank Group (AfDB)).

