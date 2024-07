Egypte : Afreximbank Academy organise un programme de formation pour aider les entreprises africaines à tirer profit de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)

11 Juillet 2024

LIBREVILLE, 11 juillet (Infosplusgabon) - La Banque Africaine d'Import-Export (« Afreximbank ») a annoncé le lancement d’un programme innovant de renforcement des capacités conçu pour permettre aux entreprises africaines de tirer parti des opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Cette initiative, menée par Afreximbank Academy (AFRACAD) en collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf, vise à doter les entreprises des compétences et des connaissances nécessaires pour naviguer et prospérer dans le paysage commercial intra-africain en pleine mutation.

Prévu du 9 au 13 septembre 2024 au Caire, en Égypte, le programme de formation qui sera dispensé en collaboration avec l’Université américaine du Caire et le Secrétariat de la ZLECAf sera axé sur les incidences commerciales de la ZLECAf et les nombreuses opportunités que l’Accord offre aux entreprises africaines.

Le programme de formation fournira également aux membres du TRADAR Club d’Afreximbank et aux autres participants des informations pratiques pour leur permettre de tirer parti des avantages et des opportunités offerts par l’Accord. En outre, cette initiative aidera à traduire les divers instruments de traité de la ZLECAf dans un langage pratique que les entreprises peuvent facilement comprendre. Le programme de formation fournira, par ailleurs, un exposé sur les exigences que les entreprises doivent satisfaire pour saisir les opportunités du marché de la ZLECAf en constante expansion.

Commentant le programme, Dr Yemi Kale, Économiste en chef du Groupe et Directeur général d’ Afreximbank ; en charge de la recherche, a souligné l'importance de créer les compétences et les capacités requises pour les activités industrielles locales en vue de permettre à tous les pays africains de bénéficier des avantages du marché unique de la ZLECAf.

Dr Kale a déclaré : « Afreximbank est un partisan clé de la mise en œuvre de la ZLECAf, qui vise à transformer l’Afrique d’un ensemble d’économies fragmentées et dépendant des matières premières en un marché unique dynamique et intégré d’environ 2 milliards de personnes avec un PIB combiné d’environ 3400 milliards de dollars US.

À cet égard, nous pensons que des entreprises bien informées et préparées sont essentielles pour stimuler le commerce et l’investissement intra- et extra-africains. Grâce à ce programme de formation, qui fait partie des nombreuses initiatives de renforcement des capacités de la Banque visant à promouvoir le commerce et les investissements intra- et extra-africains, nous visons à donner aux entreprises africaines les moyens de tirer pleinement parti des vastes opportunités créées par la ZLECAf, renforçant ainsi leur compétitivité et contribuant à une croissance économique durable en Afrique ».

Réagissant au programme, M. Tsotetsi Makong, Responsable du Renforcement des capacités et de l'Assistance technique au Secrétariat de la ZLECAf, a souligné l'importance du renforcement des capacités en vue d’assurer une mise en œuvre réussie de la ZLECAf.

M. Makong a souligné l'importance d'une approche du renforcement des capacités axée sur la chaîne de valeur, en accordant la priorité aux compétences des ressources humaines, à l'adéquation des procédures et processus administratifs, à la traduction de la ZLECAf en infrastructures réglementaires nationales et régionales, à la promotion d'un cadre institutionnel prévisible dans les institutions publiques impliquées dans la facilitation et l'exécution des transactions commerciales et à la garantie que les transactions commerciales sont soutenues par les infrastructures matérielles et immatérielles requises.

Il a ajouté : « Investir dans le renforcement des capacités des entreprises et des PME permettra de mobiliser les investissements nationaux et de réduire les déficits avec les marchés des pays tiers, prouvant ainsi que la ZLECAf est l'instrument le plus important pour réduire les risques auxquels le continent africain est exposé en matière d'investissements ».

Si la ZLECAf présente un immense potentiel de soutien au développement économique, un manque de compréhension des nuances techniques liées à l'interprétation de l'accord empêche la pleine actualisation de ses avantages. Certaines entreprises ne sont pas non plus en mesure de tirer pleinement parti de l'Accord ou de concurrencer l'afflux de nouveaux concurrents d'autres régions.

Le programme de formation mettra donc l'accent sur l'élimination des obstacles dans l'environnement commercial et sur les contraintes de capacité des entreprises africaines afin de soutenir la transition du modèle actuel de production locale pour la consommation locale vers un modèle qui assure une production locale pour les marchés d'exportation continentaux et internationaux.

Les participants au programme comprennent des entreprises africaines (essentiellement des importateurs et des exportateurs), des institutions d'appui au commerce (y compris des organisations de promotion du commerce, des chambres de commerce et des agences de promotion des investissements), des sociétés de commerce d'exportation, la communauté du commerce extérieur (y compris des investisseurs) et des cadres de banque.

Le programme de formation a été conçu par Afreximbank, qui gérera aussi la mise en œuvre et d'autres activités connexes, en collaboration avec l'Université américaine du Caire et le Secrétariat de la ZLECAf en tant que partenaires de mise en œuvre.

Académie Afreximbank (AFRACAD) est l'académie d’entreprise exclusive de la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank). AFRACAD est un centre d'excellence pour le renforcement des capacités dans le domaine du commerce et un pôle incontournable pour les connaissances afrocentriques et l'expertise commerciale africaine. L’académie fournit des solutions d'apprentissage à fort impact qui couvrent le commerce et le financement de projets, la capacité industrielle, l'innovation, le leadership, le langage commercial, ainsi que la connaissance et la mise en réseau.

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique.

Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf. En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’UA, la Banque a mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf.

À la fin de décembre 2023, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 37, 3 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 6,1 milliards de dollars US. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa1 par Moody’s, A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.

La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) est un projet phare de l’Agenda 2063 de l’Union africaine – la propre vision de développement de l’Afrique. La mise en œuvre immédiate de la ZLECAf permettra d'obtenir des résultats rapides qui auront un impact sur le développement socio-économique et renforceront la confiance et l'engagement des Africains en tant que propriétaires et moteurs de l'Agenda 2063. La ZLECAf vise à accélérer le commerce intra-africain et à renforcer la position commerciale de l'Afrique sur le marché mondial en consolidant la voix commune et l'espace politique de l'Afrique dans les négociations commerciales mondiales.

Trade Intelligence solutions est une entité conçue par Afreximbank pour s’attaquer à l'un des obstacles au commerce intra-africain - le manque d'informations complètes sur le commerce et l'investissement africains. Des données inadéquates et souvent fragmentées sur le commerce, les opportunités de marché et même les procédures douanières peuvent augmenter le coût des affaires en Afrique, ce qui incite les entreprises africaines à choisir de commercer avec des entités extérieures à la région.

(SOURCE : Afreximbank)En réponse, Trade Intelligence Solutions combine des technologies innovantes et des services de conseil fiables pour former une solution d'intelligence puissante qui guide les décisions stratégiques de nos clients. L’Unité de Solutions d’intelligence commerciale de la Division de Recherche d’Afreximbank fournit des services de conseil stratégique en matière de commerce aux clients qui cherchent à pénétrer de nouveaux marchés en Afrique ou à se développer sur le continent. Nous conseillons également des clients en Afrique qui souhaitent se déployer ailleurs. L'équipe est répartie dans toutes les grandes régions d'Afrique et se compose de personnes ayant une connaissance approfondie du continent, une expertise commerciale inégalée, des relations étroites avec les principaux responsables gouvernementaux et un large éventail de parties prenantes influentes.

