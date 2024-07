La Banque africaine de développement désignée Institution financière de développement de l’année par TXF Global

04 Juillet 2024

LIBREVILLE, 4 juillet (Infosplusgabon) - Banque africaine de développement a reçu le prestigieux prix de l’Institution financière de développement de l’année lors de la Conférence TXF GLOBAL 2024 sur le financement des exportations, des projets et du développement. Elle a été distinguée pour avoir été à l’avant-garde de l’innovation parmi les banques multilatérales de développement.

La Banque a été récompensée notamment pour sa première émission de capital hybride réalisée en janvier 2024. L’émission de capital hybride subordonnée perpétuelle de 750 millions de dollars à 10,5 ans a non seulement établi un point de référence prometteur, mais a également signalé ce qui pourrait être le premier d’une nouvelle classe d’actifs d’offres hybrides des banques multilatérales de développement, conformément aux recommandations de la Revue des cadres d’adéquation des fonds propres du G20.



La conférence TXF Global 2024, organisée par TXF (financement des exportations), Proximo (financement de projets) et Uxolo (financement du développement), a réuni plus de 1500 représentants d’agences de crédit à l’exportation, d’institutions de financement du développement, d’exportateurs, d’emprunteurs, de promoteurs de projets, d’entreprises publiques, de ministères, de banques commerciales, d’assureurs du marché privé, de courtiers, de cabinets d’avocats et d’investisseurs institutionnels. La conférence s’est tenue à Athènes les 11 et 12 juin 2024.

Lors de la remise du prix, la vice-présidente de la Banque africaine de développement chargée des Finances et Chief Financial Officer, Hassatou N’Sele, a déclaré qu’elle était ravie de cette reconnaissance. « La Banque est très désireuse de continuer à explorer les innovations financières pour renforcer sa capacité à remplir son mandat de développement, en particulier dans le contexte du défi lancé par le G20 aux banques multilatérales de développement pour qu’elles soient plus grandes, meilleures et plus audacieuses », a-t-elle déclaré.

Ce prix souligne l’engagement et l’efficacité de la Banque africaine de développement dans la promotion du développement économique en Afrique, ainsi que le rôle crucial qu’elle joue en apportant des financements et une expertise pour soutenir une croissance économique durable, réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie des Africains.

Cette reconnaissance fait suite à l’approbation, le 11 juin dernier, par le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) de l’utilisation des droits de tirage spéciaux (DTS) pour l’acquisition d’instruments de capital hybride par les banques multilatérales de développement, une initiative portée par la Banque africaine de développement et la Banque interaméricaine de développement.



Groupe de la Banque africaine de développement est la principale institution du financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Représentée dans 41 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 Etats membres régionaux.



