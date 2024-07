BAHAMAS : Afreximbank Spouse Network fait don de 100 000 dollars US à des associations caritatives locales de Nassau

01 Juillet 2024

LIBREVILLE, 1er juillet (Infosplusgabon) - Lors d'un événement caritatif organisé par Afreximbank Spouse Network (AfSNET) [Réseau des épouses de la Banque africaine d'Import-Export], en collaboration avec le bureau de la première dame du Commonwealth des Bahamas, Afreximbank a fait don de 100 000 USD à deux associations caritatives locales, The Salvation Army [l'Armée du salut] et Bahamas Children's Emergency Fund [Fonds d'urgence pour les enfants des Bahamas]. L'événement a été organisé en marge des 31èmes Assemblées annuelles d'Afreximbank.

L'événement, qui a coïncidé avec la réunion des actionnaires d'Afreximbank, a réaffirmé l'engagement inébranlable de la Banque à soutenir nos communautés vulnérables et à promouvoir l'inclusion sur la plateforme de l'Afrique globale. Cet engagement n'est pas une simple déclaration, mais une valeur profondément ancrée chez AfSNET.

Mme Chinelo Oramah, Présidente d’Afreximbank Spouse Network (AfSNET), a remis les chèques à M. Felix Stubbs, Vice-président du Conseil consultatif national de Salvation Army, et à Mme Charlene Gibson, Responsable des activités et des opérations de Bahamas Children’s Emergency Hostel.

Mme Ann Marie Davis, Première Dame du Commonwealth des Bahamas, a exprimé la profonde gratitude du gouvernement bahaméen au Professeur Benedict Oramah, Président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque, et à Mme Chinelo Oramah, Présidente d’Afreximbank Spouse Network (AfSNET), pour cet acte remarquable de générosité et de bonne volonté dans l'esprit qui reflète ‘’l'Afrique Globale’’. Elle a souligné que « ce don aura un impact profond sur la vie de nombreuses femmes et enfants, en leur offrant l'espoir et les ressources dont ils ont besoin pour survivre et, nous l'espérons, pour s'épanouir ».



Elle a ajouté : « Nous nous réjouissons des bienfaits et de l'esprit du Forum d’Afreximbank qui s'est tenu à Nassau : enrichir les vies, travailler ensemble et unir l'Afrique mondiale. Nous devons être nos frères, nos sœurs et les gardiens de nos enfants et nous occuper de nos enfants qui grandiront pour devenir notre prochaine génération d’enseignants, de premiers ministres et de dirigeants. Je remercie le Professeur Oramah pour l'acte désintéressé qu'il a fait en remettant ces dons aujourd'hui à ceux qui en ont cruellement besoin. Votre désintéressement devrait inspirer les autres. Je souhaite que cet acte soit pérennisé. Continuons tous à vivre selon ce principe moral qui consiste à prendre soin les uns des autres à travers toute la nation ».

Pour sa part, Mme Oramah a fait observer : « Il est indéniable que la prospérité de notre continent n'a de sens que lorsqu'elle est inclusive et durable. C'est pourquoi nous considérons qu'il est de la plus haute importance de partager, aujourd'hui, ce don ‘’Widow's Mite’’ avec ces orphelinats. Nous pensons qu'elle améliorera considérablement la vie des personnes merveilleuses dont vous vous occupez et qu'elle servira de germe d'espoir pour un avenir meilleur. Nous avons choisi de faire coïncider cette journée avec la réunion des actionnaires d'Afreximbank afin d'affirmer avec force que, dans la poursuite de notre développement, les plus vulnérables doivent être notre priorité ultime et non une préoccupation secondaire ».

L’évènement caritatif d'AfSNET est devenu une partie intégrante des Assemblées annuelles d'Afreximbank, diverses organisations caritatives ayant bénéficié d'un soutien au fil des ans. Les 31èmes Assemblées annuelles de la Banque africaine d’Import-Export (Afreximbank) (AAM2024) et le troisième Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l’investissement (actif) se sont tenus du 12 au 15 juin 2024 à Nassau, aux Bahamas.

La Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des instruments innovants pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique.

Fervente défenseur de la ZLECAf, Afreximbank, en partenariat avec la Commission de l’Union africaine et le Secrétariat de la ZLECAf a lancé le système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf. Le Secrétariat de la ZLECAf et la Banque ont mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf.

À la fin de décembre 2023, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 37, 3 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 6,1 milliards de dollars US. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa1 par Moody’s, A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch.

Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, de sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et de sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.

