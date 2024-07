Afrique du Sud : La Chambre africaine de l'énergie annonce les candidatures pour 2024 aux « 25 Under 40 Energy Women Rising Stars »

01 Juillet 2024

LIBREVILLE, 1er juillet (Infosplusgabon) - La Chambre africaine de l'énergie (AEC) célèbre les 25 femmes leaders de moins de 40 ans qui transforment le paysage énergétique africain. En tant que catalyseur du développement mondial, le secteur africain de l'énergie alimente le monde moderne et, au sein de cette industrie dynamique, un groupe sélectionné de femmes remarquables s'est imposé comme des pionnières.

L'AEC a le plaisir d'annoncer l'ouverture des candidatures pour les « 25 Under 40 Energy Women Rising Stars » (Les 25 femmes de moins de 40 ans qui montent dans le secteur de l'énergie en Afrique) de 2024 - des personnes dont le dévouement, l'ingéniosité et l'engagement inébranlable sont des phares d'espoir et des piliers d'inspiration. Ces femmes redéfinissent les possibilités dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes, et l'AEC est fière de célébrer les étoiles montantes qui ouvrent la voie pour que la pauvreté énergétique devienne de l'histoire ancienne d'ici 2030.

Critères de nomination

Pour faire partie des « 25 Under 40 Energy Women Rising Stars », les candidates doivent avoir moins de 40 ans au moment de leur nomination et répondre à au moins trois des critères suivants :

Excellence dans le domaine/impact : Avoir démontré un impact significatif dans leurs rôles respectifs au sein du secteur de l'énergie, y compris, mais sans s'y limiter, le leadership, l'innovation, la durabilité et l'engagement de la communauté.

Leadership : Capacités de leadership avérées et expérience de la conduite de changements positifs et de l'inspiration des autres au sein du secteur.

Innovation : Preuve de solutions ou d'approches innovantes qui ont contribué à l'avancement du secteur de l'énergie en Afrique.

Durabilité et croissance : Engagement à promouvoir la durabilité et à mettre en œuvre des pratiques qui soutiennent la santé et la croissance à long terme du secteur de l'énergie.

Engagement communautaire : Participation à des initiatives qui profitent à la communauté et contribuent au développement social par le biais de projets liés à l'énergie.

L'AEC invite toutes les femmes éligibles qui réalisent des avancées significatives dans le secteur de l'énergie à poser leur candidature ou à désigner une candidate méritante. Cette reconnaissance ne célèbre pas seulement leurs réalisations, mais inspire également les futures générations de femmes leaders à continuer à repousser les limites de ce qui est possible dans le paysage énergétique africain.

Pour plus d'informations sur les modalités de candidature ou de désignation d'un candidat, veuillez consulter le site web de l'AEC. Continuons à donner du pouvoir et à reconnaître les femmes incroyables qui transforment le secteur de l'énergie en Afrique.

Comment participer

Les nominations pour le prix « Africa's 25 Under 40 Energy Women Rising Stars » peuvent être soumises sur le site web de la Chambre africaine de l'énergie. Le processus de nomination requiert une description détaillée des réalisations, de l'impact et des contributions de la candidate au secteur de l'énergie, ainsi que des documents et des témoignages à l'appui.

Voici les conditions à remplir pour proposer une candidature dans le cadre du concours « Africa's 25 Under 40 Energy Women Rising Stars » :

Explication de l'impact du candidat sur le secteur. Description détaillée des réalisations du candidat dans le secteur de l'énergie.

Description des contributions du candidat à l'innovation, à la durabilité ou à l'efficacité du secteur de l'énergie.

Les documents justificatifs tels que les curriculums vitae, les certificats et les publications.

Des témoignages de collègues ou de leaders du secteur attestent des qualifications et de la personnalité du candidat.

Les nominations peuvent être soumises sur le site web de la Chambre africaine de l'énergie.

Les lauréats de l'année dernière à l'honneur

Les lauréates de l'année dernière du prix « 25 Under 40 Energy Women Rising Stars » ont fait preuve d'un talent et d'une innovation exceptionnels dans divers domaines du secteur de l'énergie.

Ces pionniers sont des ingénieurs, des chercheurs, des entrepreneurs et des responsables locaux qui ont mis en œuvre des projets novateurs et des pratiques durables qui ont fait progresser l'industrie de manière significative.

Leurs contributions ont non seulement permis de relever des défis énergétiques cruciaux, mais aussi de promouvoir le développement social et la gestion de l'environnement. L'AEC est fière de célébrer leurs réalisations et se réjouit de reconnaître un autre groupe exceptionnel de femmes leaders en 2024.





