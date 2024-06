Cameroun : Afreximbank signe un protocole d'accord de 210 millions d'euros avec APD-Cameroun

21 Juin 2024

Afrique-Economie-Financement/Extension du port de Douala au Cameroun

LIBREVILLE, 21 juin (Infosplusgabon) - La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) a signé un protocole d’accord avec APD-Cameroun pour le financement de la construction et de l’exploitation d’un nouveau terminal portuaire à Douala, au Cameroun, dont le coût est estimé à 210 millions d’euros.

Selon le protocole d’accord, la facilité proposée sera attribuée en deux tranches en Euro et en Francs centrafricains (XAF) d’un montant maximum de 147 millions d’euros, avec une participation proposée d'Afreximbank de 80 millions d’euros.

Le nouveau terminal sera une extension du port existant de Douala et comprendra deux postes d'amarrage qui porteront les numéros 53 et 54.

S’adressant aux invités lors de la cérémonie de signature, qui s’est déroulée dans le cadre des Assemblées annuelles d’Afreximbank (AAM2024), Helen Brume, directrice des projets et des financements basés sur les actifs a déclaré que la facilité devrait contribuer à combler le « déficit important de financement des infrastructures » qui subsiste sur le continent africain.

« En signant ce protocole d’accord, nous nous engageons à aider nos pays à combler ce gap. Nous saluons l’initiative d’APD-Cameroun qui, par son engagement dans ce projet, contribue à promouvoir un mécanisme de financement innovant par le biais d’un partenariat public-privé, réduisant ainsi le fardeau financier de ces investissements stratégiques pour le gouvernement camerounais », a déclaré Mme Brume.



Elle a souligné que le port de Douala était une porte d'entrée régionale essentielle pour les pays d'Afrique centrale et qu'il jouait un rôle stratégique dans l'intégration régionale en servant de port naturel pour des pays enclavés comme le Tchad et la République centrafricaine.

Marc Tabhcy, fondateur et président d'APD Cameroun, qui a signé au nom de son organisation, a fait remarquer : « Nous sommes honorés de participer à l’expansion et à la spécialisation du port de Douala en construisant des postes d’amarrage supplémentaires qui seront dédiés au vrac sec. Les ressources engagées permettront de développer cette infrastructure essentielle, contribuant de manière significative à la croissance de l'économie, créant des possibilités d'emploi et encourageant le commerce interafricain ». Le nouveau terminal spécialisé devrait contribuer à renforcer la position du Cameroun en tant que puissance économique de premier plan dans la région de l’Afrique centrale.

Les Assemblées annuelles d’Afreximbank 2024, qui se sont tenues en même temps que le troisième Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l’investissement (ACTIF2024), ont pris fin le 15 juin.



La Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique. Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf.



En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’UA, la Banque a mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf. À la fin de décembre 2023, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 37, 3 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 6,1 milliards de dollars US. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa1 par Moody’s, A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.

FIN/INFOSPLUSGABON/NLA/GABON2024

© Copyright Infosplusgabon