Gabon : SETRAG et le défi de la transition écologique

20 Juin 2024

LIBREVILLE, 19 juin (Infosplusgabon) - La Société d'exploitation du Transgabonais (SETRAG) s'est fixé pour objectif d'améliorer les connaissances pour renforcer les initiatives durables et contribuer de manière significative à la transition écologique. Tel est le nouveau défi de la Setrag.

Les cheminots ont participé récemment à un atelier sur les métiers verts organisé par le ministère en charge de l’environnement. Cet atelier a vu la participation des professionnels de différents secteurs et portait sur la finance verte. La délégation de la Setrag conduite par Maria Ribeiro Da Sylva, directrice du développement durable était de la partie.

Ce fut l'occasion pour ces responsables d’entreprise d'échanger sur les défis environnementaux, de renforcer leurs connaissances sur les métiers verts et la finance éponyme. Une opportunité enrichissante qui a permis d’explorer les enjeux et les perspectives de développement durable dont les entreprises ont besoin pour affirmer leur leadership en matière de transport.

Les panélistes ont exposé des thématiques liées à la transition écologique. Il était question de la Caisse de Dépôts et Consignations (CDC) qui est un intermédiaire essentiel avec les institutions bancaires comme le Fonds Vert Climat, les présidents des Organisations Non Gouvernementales et les universitaires, les représentants des délégations diplomatiques Union Européenne, les Ambassades des USA et de France ou l’Agence française de développement (AFD).

Dans cette optique, un appel aux partenariats entre ONG et les entreprises locales a été lancé par des séminaristes qui ont également recommandé l’adoption de pratiques de Finance Verte au sein des entreprises et des collectivités.

A l’issue de ces travaux, la Setrag, acteur majeur de la préservation de la nature, envisage de procéder à l’émission d’obligations vertes pour financer ses projets environnementaux et développer des partenariats avec des ONG sur des projets durables.

FIN/INFOSPLUSGABON/NLA/GABON2024

© Copyright Infosplusgabon