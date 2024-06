Afrique : Lamin Barrow nommé au poste de directeur général pour l’Afrique de l’Ouest au sein de la BAD

14 Juin 2024

LIBREVILLE, 14 juin (Infosplusgabon) - Le Groupe de la Banque africaine de développement a nommé Lamin Barrow, économiste de formation, au poste de directeur général pour l’Afrique de l’Ouest à compter du 1er juin 2024.

De nationalité gambienne, M. Barrow apporte à ce nouveau poste une connaissance approfondie et une riche expérience, ayant rejoint la Banque africaine de développement en 2000. Avant cette nomination, il était Directeur supérieur du Bureau du Nigéria, au sein de la vice-présidence du Développement régional, de l’Intégration et de la Prestation de services. L’expertise de M. Barrow couvre les domaines de l’analyse politique, de la gestion stratégique, du financement de projets, de l’intégration régionale et des partenariats public-privé.

À la tête du Bureau du Nigéria, M. Barrow a considérablement renforcé la coopération au développement de la Banque avec le gouvernement fédéral du Nigéria et a forgé des partenariats stratégiques avec des parties prenantes clés. Il a géré le portefeuille de 4,5 milliards de dollars de la Banque au Nigéria et a piloté le déploiement d’initiatives phares. Parmi les initiatives notables figurent le lancement des Zones spéciales de transformation agro-industrielles et le Programme d’investissement dans les entreprises numériques et créatives (iDICE).

Depuis qu’il a rejoint la Banque en qualité d’analyste financier supérieur au sein du Département des infrastructures, M. Barrow a occupé d’autres postes, notamment celui de chargé de programme pays principal au Bureau pays pour le Rwanda, de représentant résident en Éthiopie et de chef de la Division des opérations, de l’appui technique et des approches régionales au sein du Département de l’appui aux États en transition. Il a également occupé le poste de chef de cabinet du président, avec un rang de directeur, et de directeur du Bureau d’appui du secrétariat conjoint de la Banque africaine de développement, de la Commission de l’Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique.



Avant de rejoindre la Banque africaine de développement, M. Barrow a travaillé à l’Office national d’investissement de Gambie en qualité de chef de l’unité de développement de projets et de chef de la division chargée de la promotion et du développement des exportations. Il a également occupé le poste d’économiste principal au sein de l’unité d’analyse des politiques du cabinet du président de la République de Gambie, et a travaillé pour la société pour l’habitat et le logement en Afrique (Shelter Afrique).

M. Barrow est titulaire d’un master de politique économique de l’université de Boston, aux États-Unis, et d’une licence de sciences économiques de l’université d’Ibadan, au Nigéria. Il a également suivi des programmes de formation de cadres sur la finance, dispensés par la Wharton Business School de l’université de Pennsylvanie (États-Unis), et des programmes d’investissement et d’analyse des risques de la Queen’s University(Canada).

«Je tiens à remercier le président Adesina pour sa confiance et cette grande opportunité qui m’est offerte d’assumer cette nouvelle fonction et de contribuer davantage à la mise en œuvre des initiatives de la Banque à l’appui des programmes de développement des pays d’Afrique de l’Ouest », a déclaré M. Barrow à propos de sa nomination.

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a salué la nomination de M. Barrow : « Monsieur Barrow possède des connaissances approfondies et une grande expérience dans la gestion des opérations de la Banque, du dialogue avec les pays, et des relations avec les décideurs gouvernementaux de haut niveau.

Avec la solide expérience qu’il a acquise en tant que Directeur principal du Bureau du Nigéria, il est bien placé pour diriger l’équipe de l’Afrique de l’Ouest, qui détient le portefeuille le plus important de la Banque. Il mettra sa riche expérience au service d'une efficacité opérationnelle accrue, améliorant la qualité globale du portefeuille de la Banque dans la région de l'Afrique de l'Ouest afin d'obtenir des effets significatifs sur le développement. »

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) est la première institution multilatérale de financement dédiée au développement de l’Afrique. Elle comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). La BAD est présente sur le terrain dans 44 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, et contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 Etats membres régionaux.

