Gabon : Location d'une chambre américaine meublée à Libreville

14 Juin 2024

Gabon-Immobilier-Location

LIBREVILLE, 14 juin (Infosplusgabon) - Particulier, loue au quartier Charbonnages à partir du 5 Juillet 2024, à deux pas de l'école publique des Charbonnages et de la Cité BGFI, dans une résidence privée, sécurisée, au Rez-de-Chaussée, une chambre américaine climatisée tout confort de 26 m2. Antenne de réception Canal et Fibre optique installées et en attente d'abonnement. Parking extérieur. Vidéosurveillance 24h/24.

Loyer : 220000 FCFA toutes charges comprises (électricité, eau). Conditions de Location : 1 mois de caution et 1 mois de loyer. Contacts : +241066066291 (WhatsApp)/ Mail : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. .





