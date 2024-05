PAYS BAS : Leapmotor International lance ses opérations pour développer ses ventes mondiales de véhicules électriques, à partir de septembre 2024 dans neuf pays européens puis dans d’autres régions à forte croissance

27 Mai 2024

LIBREVILLE, 27 mai (Infosplusgabon) - Leapmotor International, une coentreprise entre Stellantis et Leapmotor gérée par Stellantis à 51/49, a pour ambition de redéfinir la mobilité électrique avec des technologies et des innovations de pointe, développées grâce à ses capacités de développement intégrées; La stratégie d’expansion internationale de Leapmotor International lui permettra de se développer très rapidement et de créer de la valeur pour Leapmotor et pour Stellantis.

Leapmotor International prévoit de lancer ses opérations en Europe en septembre 2024 avec l’implantation de 200 points de vente d’ici la fin de l’année, avant d’élargir son activité aux régions Inde et Asie-Pacifique, Moyen- Orient et Afrique, et Amérique du Sud à partir du quatrième trimestre; Les modèles T03 et C10 seront les premiers véhicules mis sur le marché, suivis d’au moins un nouveau modèle lancé chaque année au cours des trois prochaines années; La T03 est une citadine électrique urbaine très compétitive du segment A avec une habitabilité comparable à celle d’un véhicule du segment B dotée d’une autonomie de 265 km en cycle WLTP; Le C10 est un SUV familial du segment D doté d’un haut niveau d’équipement, qui offre la meilleure expérience de conduite, et de maniabilité de son segment, avec une autonomie de 420 km en cycle WLTP et 5 étoiles aux tests E-NCAP.

Stellantis N.V. et Leapmotor annoncent aujourd’hui avoir reçu toutes les autorisations nécessaires à la création de la coentreprise Leapmotor International B.V., gérée par Stellantis à 51/49. Basée à Amsterdam, l’équipe de direction menée par son CEO Tianshu Xin, ancien manager chez Stellantis en Chine, prépare désormais le lancement des modèles T03 et C10 sur les marchés européens puis dans les régions Inde et Asie-Pacifique (à l’exclusion de la Chine), Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud à partir du quatrième trimestre 2024.

En octobre 2023, un investissement de près de 1,5 milliard d’euros de Stellantis a été annoncé pour l’acquisition d’environ 21 % du capital de Leapmotor, un constructeur automobile classé dans le top 3 des start-up électriques chinoises en 2023. L’accord prévoit également la création d’une coentreprise « Leapmotor International », qui détient les droits exclusifs d’exportation, de vente et de fabrication des produits Leapmotor en dehors de la Chine. Ce partenariat vise à rapidement développer les ventes de Leapmotor en Chine, le plus important marché mondial, tout en tirant parti de la présence commerciale internationale de Stellantis pour accélérer de manière significative les ventes de la marque Leapmotor dans les autres régions du Monde.

« La création de Leapmotor International marque une étape majeure dans la gestion de l’urgence climatique mondiale, grâce à des voitures électriques de pointe capables de concurrencer les marques chinoises actuellement présentes sur les principaux marchés internationaux », a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. « Grâce à notre présence internationale, nous serons bientôt en mesure d’offrir à nos clients des véhicules électriques compétitifs et à la pointe de la technologie capables de répondre à leurs attentes. Sous la direction de Tianshu Xin, une stratégie commerciale et industrielle à l’échelle mondiale a été mise en place afin de développer rapidement les réseaux de distribution pour soutenir la croissance robuste de Leapmotor et de créer de la valeur pour les deux partenaires. »

« Le partenariat conclu entre Leapmotor et Stellantis témoigne d’un haut niveau d’efficacité, ouvrant un nouveau chapitre dans l’intégration mondiale de l’industrie chinoise des véhicules électriques intelligents », a déclaré Zhu Jiangming, fondateur, Président et CEO de Leapmotor. « Par la suite, grâce aux produits et aux technologies de pointe de Leapmotor, ainsi qu’au soutien des réseaux, des services marketing de Stellantis, nous sommes convaincus que les consommateurs du monde entier pourront profiter de l’expérience exceptionnelle de conduite et d’utilisation des produits Leapmotor. Nous pensons que cette coopération peut donner à Leapmotor unenouvelle dimension pour devenir une entreprise de classe mondiale dans le domaine des véhicules électriques intelligents. »



L’offre de véhicules électriques de Leapmotor International devrait venir compléter les technologies actuelles et le portefeuille de marques emblématiques de Stellantis pour apporter davantage de solutions de mobilité abordables aux clients du monde entier. Le plan de lancement de la coentreprise s’appuiera sur les réseaux de distribution de Stellantis pour démarrer en Europe – France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Belgique, Grèce et Roumanie – à partir de septembre 2024, soutenu par des responsables pays dédiés et 200 points de vente d’ici la fin de l’année y compris les sites Stellantis &You, pour atteindre 500 en 2026, afin de garantir un haut niveau de service pour les clients. Fin 2024, le déploiement des nouveaux produits Leapmotor s’étendra aux régions Moyen-Orient et Afrique (Turquie, Israël et Outre-mer français), Inde et Asie-Pacifique (Australie, Nouvelle-Zélande, Thaïlande, Malaisie et Inde), et Amérique du Sud (Brésil et Chili).

Le Leapmotor C10 est le premier produit global de Leapmotor, développé selon les normes mondiales de conception et de sécurité. Le C10 est basé sur l’architecture technologique LEAP3.0 développée par Leapmotor, avec une technologie électrique intelligente à la pointe de l’industrie, bénéficiant d’une architecture électronique et électrique intégrée centrale, la technologie cellule-châssis CTC, et son cockpit intelligent iconique. Il s’agit d’un véhicule du segment D entièrement équipé, centré sur la famille et offrant la meilleure expérience de conduite du segment, avec une autonomie de 420 km selon la norme WLTP, et une note E-NCAP de 5 étoiles. Après avoir remporté le « 2023 International CMF Design Award » pour son design technologique et son esthétique remarquable, il a récemment reçu le « 2024 Gold Award » du French Design Awards (FDA). La Leapmotor T03 est une petite citadine urbaine cinq portes du segment A avec un espace intérieur du segment B. Elle est nonseulement élégante mais aussi agréable à conduire, et offre une autonomie de 265 km selon la norme WLTP. Elle a été classée n°1 dans l’étude de qualité initiale JD Power dans le segment des petits véhicules électriques. (Source Stellantis).

