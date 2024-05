La BAD déterminée à faciliter l’accès à l’eau et à l’assainissement en Afrique à l'occasion du 10e Forum mondial de l'eau

18 Mai 2024

LIBREVILLE, 18 mai (Infosplusgabon)- Le Groupe de la Banque africaine de développement soulignera l’importance de la préparation, du financement et de la coordination des initiatives en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène en Afrique lors du 10e Forum mondial de l’eau à Bali, en Indonésie. Les délégations de la Banque et de la Facilité africaine de l’eau participant au plus grand rassemblement international de partenaires du secteur de l’eau partageront des idées, des stratégies et des récits de réussites en matière de développement durable sur le continent.

Le Forum mondial de l’eau, qui se tient tous les trois ans depuis 1997, réunit des milliers de participants issus du monde politique, académique, des institutions multilatérales, de la société civile et du secteur privé pour débattre des questions liées à l’eau. Le Forum de cette année est organisé conjointement par le Conseil mondial de l’eau et la République d’Indonésie, sous le thème : « L’eau pour une prospérité partagée ».

« La Banque africaine de développement est déterminée à contribuer à la croissance économique et au progrès durables en Afrique. Notre participation à ce forum s’ajoute aux efforts continus de la Banque en faveur d’une Afrique prospère où chacun a accès aux ressources essentielles telles que l’eau et l’assainissement », a déclaré Mtchera Chirwa, coordonnateur de la Facilité africaine de l’eau, qui représentera le président du Groupe de la Banque, Akinwunmi Adesina au forum.

«Je suis ravi de conduire cette délégation pour partager les stratégies issues des travaux de la Banque, renforcer la collaboration et forger de nouveaux partenariats afin d’accélérer les progrès dans le secteur de l’eau en Afrique », a-t-il ajouté.

La délégation de la Banque participera à une réunion de haut niveau de l’Alliance mondiale de financement mixte du G20 à Bali, au cours de laquelle le gouvernement indonésien et ses partenaires lanceront le secrétariat de l’Alliance et tiendront une table ronde sur la collaboration entre les pays du sud.

La Banque sera l’hôte et interviendra dans le cadre de plus d’une douzaine de sessions du Forum, dont un événement prévu le 21 mai présentant l’Initiative d’investissement pour l’assainissement urbain en Afrique de la Facilité africaine de l’eau — un nouveau guichet de financement dédié à l’amélioration de l’assainissement dans les zones urbaines d’Afrique. Debjyoty Mukherjee, expert principal pour le financement de partenariats public-privé à la Facilité africaine de l’eau, animera la discussion.

Le 22 mai, M. Chirwa animera une session sur le thème « Financement innovant et mobilisation des ressources pour des investissements dans l’eau et l’assainissement résilients au climat ». Cet événement mettra l’accent sur l’importance de la préparation et de la coordination de projets pour les initiatives en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène en Afrique, soutenues par des solutions de financement innovantes. Il interviendra également lors de la cérémonie de clôture de la Journée du segment bassin, dans le cadre de la « Table ronde des champions du bassin », qui aura lieu le 22 mai.

En outre, des membres de la délégation de la Banque interviendront ou seront modérateurs lors des sessions suivantes :

– « Table ronde des banques multilatérales de développement » – lundi 20 mai.

– Événement de haut niveau sous le thème « De l’incubation au financement : développer des projets d’adaptation aux changements climatiques dans les bassins des lacs, des rivières et des aquifères » – lundi 20 mai.

– Panel de haut niveau sur « Les ressources en eau non conventionnelles et les énergies renouvelables associées » – mardi 21 mai.

– « Les avantages de la coopération transfrontalière dans le bassin du Nil » – mercredi 22 mai.

– les domaines d’investissement de la Banque dans l’eau et l’assainissement et les projets de la Banque tels que le système d’approvisionnement en eau en vrac de Kigali – mercredi 22 mai.

– « La Facilité africaine de l’eau », la facilité de préparation de projets en Afrique pour le développement d’investissements dans l’eau et l’assainissement résilients au climat – jeudi 23 mai.

– « La Banque africaine de développement et le secteur privé » – vendredi 24 mai.

La délégation de la Banque rencontrera des donateurs et des chefs d’entreprise pour discuter de partenariats et de financements visant à répondre aux besoins croissants de l’Afrique en matière d’amélioration des services d’eau et d’assainissement. La Banque co-accueille également le Pavillon de l’Afrique aux côtés de la Commission de l’Union africaine, du Conseil des ministres africains chargés de l’eau et de la Facilité africaine de l’eau. Cette collaboration vise à présenter un discours unifié et à partager les connaissances du secteur africain de l’eau afin d’enrichir le dialogue mondial lors du forum.

