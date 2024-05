Gabon : le Temps qu'il fera à Libreville ce week-end

24 Mai 2024

Gabon-Climat/ température

LIBREVILLE, 24 mai (Infosplusgabon) - Ce vendredi, la température variera entre 24 et 27 degrés avec des menaces d'averses. le temps sera plus chaud samedi avec des températures comprises entre 25 et 30 degrés avec un ciel sombre. Dimanche il y aura des éclaircies.

Selon Gilles Matricon, notre spécialiste météo, ce vendredi, l'instabilité diminuera en cours de journée. La fiabilité de la situation est très bonne.





