GHANA : Le manque de volonté politique au Ghana alimente l’exploitation illégale du bois de rose et la contrebande vers la Chine

25 Avril 2024

GHANA-Environnement-Climat-Reportage

Par Nosmot Gbadamosi

LIBREVILLE, 25 avril (Infosplusgabon) - Yipala est niché au milieu de prairies plates parsemées d’arbres centenaires imposants. Tous les quelques kilomètres, des monticules de noix de karité sèchent au soleil du petit matin. Et au plus profond de la communauté, une usine de bois malhonnête attend de reprendre ses activités. C'est l'univers que nous relate Nosmot Gbadamosi à travers cet article publié sur le site https://chinaglobalsouth.com/analysis/lack-of-political-will-in-ghana-fuels-illegal-rosewood-logging-smuggling-to-china/.

L’usine, dont les activités sont totalement illégales, a été fermée au moins deux fois. Depuis la dernière fermeture du gouvernement en 2022, aucune des machines de l’usine n’a été détruite ni ses vastes bûches de bois de rose brûlées par mesure de dissuasion. Des coupes géantes de bois de rose par centaines sont empilées en hauteur dans le jardin. Des machines lourdes avec des étiquettes et des instructions écrites en mandarin attendaient pour commencer à trancher et à couper en dés.

Il incarne la bataille en cours pour protéger la partie ghanéenne des forêts menacées de Haute-Guinée – l’une des forêts tropicales humides les plus riches en biodiversité au monde. Une bataille dans laquelle l’agence principalement responsable de la protection des forêts se retrouve de plus en plus au centre des activités de trafic.

L’exploitation forestière industrielle au Ghana est en proie à la corruption et des licences lucratives ont été délivrées par des personnalités politiques, selon l’Environmental Investigation Agency, un groupe non gouvernemental. Les personnes impliquées dans la contrebande de bois de rose sont rarement poursuivies.

En 2019, une ressortissante chinoise, Helena Huang, connue des Ghanéens sous le nom de « reine du bois de rose » et différente d’ Aisha Huang qui a été emprisonnée pour exploitation minière illégale en décembre dernier , a été arrêtée, n’a pas été libérée sous caution, a été de nouveau arrêtée et renvoyée en Chine au lieu d’être libérée. poursuivi pour avoir transporté du bois de rose via l’usine de Yipala, sous le nom de BrivyWelss.

La plupart de ceux qui travaillaient chez BrivyWelss, qui a ensuite changé son nom pour Zagos New Style Company, étaient des Ghanéens et quelques Nigérians, a déclaré le gardien de l’usine, Mbaaba Kaper. Le gestionnaire et le financement venaient de Chine.



« Il n’est pas rare de voir des Chinois dans les zones rurales travailler avec la population locale », a déclaré Takal Silas Uwumborge, doctorant à l’Université d’études sur le développement de Tamale, dans le nord du Ghana. Uwumborge a mené des recherches sur la déforestation du bois de rose dans la communauté.



« Parce que la pauvreté est endémique dans les zones rurales… ils sont capables de soudoyer la police, ils sont capables de soudoyer les fonctionnaires et de transporter du bois coupé vers les ports du Ghana. Les personnes expulsées rentrent au Ghana sous de nouvelles identités pour continuer à gérer les cartels du bois de rose.



« Le Ghana a un écosystème très fragile. Si nous récoltons de manière non durable ce qui se trouve là-bas, nous pourrions ne jamais récupérer ces arbres à cause des problèmes liés au changement climatique », a-t-il ajouté.

Restrictions commerciales sur le bois de rose et corruption



Les espèces de bois de rose sont soumises à des restrictions commerciales au sein de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), ce qui signifie que le bois vendu doit provenir d’une source légale.

Les autorités ghanéennes ont mis en place un comité de sept membres pour enquêter sur les allégations de corruption dans le commerce du bois de rose en 2019 et 2020 et n’ont trouvé aucune preuve d’actes répréhensibles de la part d’un représentant du gouvernement. Mais ceux qui faisaient partie du comité, s’exprimant sous couvert d’anonymat, ont déclaré avoir trouvé « plusieurs cas » dans lesquels des responsables gouvernementaux étaient liés à l’exploitation illégale du bois de rose.

Certains membres de la commission d’enquête du Ghana ont déclaré au CGSP que ces cas avaient été expurgés du rapport officiellement publié.

Jeremiah Abubakari Seidu, qui faisait partie du comité et a accepté d’être nommé, a déclaré : « Nous avons mené l’enquête. Nous les avons tous jugés coupables ». Dans un cas en 2020, après avoir enquêté sur l’exploitation du bois de rose et saisi un conteneur rempli de bois de rose, la voiture de Seidu a été abattue par des assaillants inconnus alors qu’elle traversait la forêt.