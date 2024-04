Algérie : La présidente du CICR rencontre les autorités du pays

24 Avril 2024

LIBREVILLE, 24 avril (Infosplusgabon) - La présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR),Madame Mirjana Spoljaric, a entamé une visite officielle en Algérie à l’invitation du ministre des Affaires étrangères, Monsieur Ahmed Attaf, du 22 au 23 avril 2024, rapporte un communiqué de presse.

Au cours de sa visite, la présidente du CICR a rencontré le ministre des Affaires étrangères, ainsi que la présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Madame Ibtissem Hamlaoui.

Les entretiens ont porté sur le renforcement de la coopération entre l'État algérien et le CICR. Des échanges ont également eu lieu à propos de la situation humanitaire dans des contextes de conflit armé en cours au Proche et Moyen-Orient et en Afrique, notamment à Gaza, en Syrie et au Soudan.

Un accord-cadre de partenariat pour les années 2024-2026 a été signé entre le CICR et le CRA. Cet accord englobe plusieurs programmes, soulignant ainsi l'engagement des deux organisations à renforcer leur collaboration humanitaire.

En cette année marquée par le 75e anniversaire des Conventions de Genève, le CICR rappelle le rôle essentiel du droit international humanitaire dans la protection des personnes touchées par les conflits armés et le respect de leur dignité. Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels sont les fondements de l'action humanitaire du CICR et de ses partenaires dans le monde entier.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation neutre, impartiale et indépendante dont le mandat strictement humanitaire découle des Conventions de Genève de 1949. Il porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

