GABON : Appartement meublé et convivial à louer au quartier Charbonnages de Libreville

24 Avril 2024

Gabon-Immobilier-Location Appartement non meublé

LIBREVILLE, 24 avril (Infosplusgabon) - Particulier loue dès le 24 avril 2024, entre la Cité BGFI et l'école publique des charbonnages, dans une résidence sécurisée, un appartement non meublé de deux (2)chambres avec placards et douche; petit salon, cuisine, WC visiteur et deux petites terrasses prolongeant la chambre principale et le salon.

Loyer 310 000 F CFA/mois. Conditions d'accès : 1 mois de caution + 1 mois de loyer. Eau disponible en permanence dans le secteur. Appartement proche de la route principale, des commerces et des écoles. Démarcheurs s'abstenir. Compteur Edan individuel. Tel. 066066291 (WhatsApp).





FIN/INFOSPLUSGABON/ART/GABON2024

© Copyright Infosplusgabon