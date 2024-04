Gabon : Setrag fait de la ponctualité des trains son cheval de bataille

17 Avril 2024

LIBREVILLE, 17 avril (Infosplusgabon) - La Société d'Exploitation du Transgabonais (SETRAG) innove en respectant les horaires de circulation de ses trains. C'est désormais la lune de miel avec ses clients, rapporte un communiqué de presse diffusé ce mercredi.

Selon le communiqué, les clients sont satisfaits et ne tarissent plus d'éloges et de gratitude vis-à-vis de cette entreprise pour les efforts désormais palpables dans l’amélioration de la ponctualité des trains au départs des gares mais également dans la durée du voyage, désormais ramenée à une proportion raisonnable avec des arrivées aux premières heures de la matinée.

Les trains de voyageurs de la Setrag font désormais l'heure, affirment les passagers en provenance de l'arrière-pays qui ont embarqué dans le train 312 parti le mercredi 10 avril de la gare de Franceville et que nous avons interrogés le lendemain à la gare d'Owendo Virié.

Nicolas, la soixantaine, embarqué à la gare ferroviaire de Lastourville affirme que « le train Express en provenance de la gare de Moanda a fait son entrée en gare à 15 heures 45 minutes comme annoncé par la Setrag, ce qui est vraiment appréciable. Après les opérations de traitement des bagages, le train a quitté cette gare à 16 heures 05 minutes, soit un stationnement de 20 minutes seulement dans une aussi grande gare. Client régulier du train, je ne me souviens pas avoir vécu une telle rapidité et nous sommes arrivés à Owendo à 6 heures 05 minutes environs. Durant le voyage, j'ai constaté beaucoup de changement. Plus de long stationnement dans les gares et la priorité de circulation donnée au train de voyageurs qui est une réalité désormais. J’avais entendu parler de ces efforts de la Setrag, là je les ai vécus moi-même. Nous pouvons dire que les voyageurs sont désormais au centre de toutes les attentions de la Setrag, ce qui est une bonne chose ".

Madame M. Mariane, la quarantaine révolue, partie de Franceville ne dira pas autre chose, " nous avons très bien voyagé. L'embarquement fini, nous sommes partis de Franceville à 12 heures piles et sommes arrivés à Owendo à 6 heures et quelques petites minutes. Contrairement à mes précédents voyages, celui-ci m'a émerveillé en ce qu'il a été moins pénible et nous a permis de gagner du temps. Je connais des compatriotes qui ont pris le même train que moi qui à notre arrivée ont pu se rendre à leur travail et arriver à l’heure en plus. Ces horaires sont avantageux pour tous, ceux qui travaillent et aussi pour les personnes malades et dont le temps est précieux pour la prise en charge dans les hôpitaux. Ils peuvent être reçu en consultation dès leur arrivée".

Long de 648 kilomètres, le Chemin de Fer Transgabonais traverse 24 gares. Voie unique, son exploitation a toujours fait l'objet de rudes empoignades et la question de temps mis par les trains de voyageurs pour rejoindre un point à un autre a toujours été l'objet de critiques de la part des usagers.

Des plaintes qui ont parfois reçu échos auprès des autorités, lesquelles étaient partagées entre la nécessité d'entreprendre des travaux de renouvellement d'une voie vieille de 40 ans et les impératifs de transport.

Interrogé sur cette nouvelle donne qui permet aux trains de voyageurs d’arriver à l'heure, Mr Johny, Chef de département Mobirail explique que le facteur plusieurs facteurs expliquent cette belle amélioration de l’expérience client : Les voies de contournement d’un linéaire total de 39,5 km en cours de construction entre les gares Ntoum- Andem et Mbel ont permis d’améliorer les circulations des trains de voyageurs dans cette zone engorgée d’une part et aussi d’éliminer les risques d’incidents sur les zones qui présentent une fragilité des sols (zones instables).

Tous ces travaux réalisés dans le cadre du Programme de Remise à Niveau (PRN) avancent bien et les clients sont les premiers bénéficiaires. Plus qu’une promesse, c’est maintenant une réalité. Nous avons près de 300km de voie renouvelée en traverses béton bi-bloc et 225 km de nouveaux rails plus robustes remplacés dans les zones instables, qui ont contribué à réduire de 35 % les incidents liés aux ruptures de rails, d’améliorer la sécurité des trains, d’augmenter les vitesses de circulations pour permettre de respecter désormais la ponctualité au départ de nos trains et d’offrir des temps de parcours désormais plus court.

La synergie entre les gestionnaires du trafic, les maintenanciers du matériel, les conducteurs de trains et les équipes commerciales de Mobirail est aussi un élément déterminant de cette amélioration.

Nous continuons à travailler sans relâche pour que les trains arrivent aux horaires prévus, répondre aux exigences de notre clientèle", nous a-t-il confié.

