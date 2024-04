Gabon : Des inspecteurs Exploitation revalorisés à travers des diplômes honorent la Promotion Roger Mounguengui

08 Avril 2024

Gabon-Société-Formation Personnel SETRAG

LIBREVILLE, 2 avril (Infosplusgabon) - Neuf cheminots ont récemment obtenu leur certification d'inspecteur d'exploitation à la suite d'une formation au sein de la Société d'exploitation du Transgabonais (SETRAG). le directeur général Christian Magni et ses collaborateurs ont procédé à la remise des diplômes, rapporte un communiqué de presse.

Ils étaient en effet 9 au total. Les cheminots désormais Inspecteurs Exploitation à la SETRAG, après une formation de mars à septembre 2023 à Libreville et au Maroc, ont reçu le 29 décembre dernier, leurs parchemins dans le cadre de la Salle polyvalente de la SETRAG, des mains de SETRAG des mains de Christian Magni et de Jean-Robert Avatolt directeur des ressources humaines et de Quentin Becht, le directeur de la circulation.

La promotion Roger Mounguengui, l'ancien directeur du trafic et initiateur de cette formation sort d’un apprentissage débuté en mars et achevé en septembre 2023 à Libreville et au Maroc à l’IFF (Institut de formation ferroviaire).

Prenant la parole, Christian Magni le Directeur Général a tout d’abord présenté l’état d’avancement de certains chantiers : « le programme de remise à niveau a évolué de 10 sillons sur 16, donc 6 restent à rattraper », ajoutant qu’il faudrait améliorer les temps de départ et pour cela, « ils vous revient de mettre en place et d'utiliser ce que vous avez appris et être les précurseurs », a-t-il déclaré à l’endroit des nouveaux récipiendaires, rappelant que 15 jeunes venaient aussi d’être recrutés.

Accueillant cette marque de reconnaissance, les nouveaux inspecteurs ont dit leur gratitude par la voix de leur représentant Pierre Nkoma: « je souhaiterais remercier l'ensemble des formateurs gabonais et marocains, car cette attestation que nous recevons aujourd'hui est le fruit de notre travail, mais c’est grâce à eux ».

Congratulant à son tour l'ensemble des impétrants, Quentin Becht le directeur de la circulation leur a prodigué quelques conseils : « mes félicitations pour l'obtention de votre diplôme d'Inspecteur ce qui vous amène à rentrer dans le corps des cadres. Vous avez donc un devoir d'exemplarité, sans clientélisme et de la manière la plus juste […] La formation est terminée mais on n'a jamais fini d'apprendre : les voyageurs nous font confiance et les clients en fret nous font aussi confiance ? car nous sommes une entreprise de confiance ».

Après cette rencontre festive, ces Inspecteurs seront déployés sur toutes les bases à travers le pays pour que la qualité de service soit sans cesse croissante pour le plus grand bonheur des usagers.

