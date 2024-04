Gabon : Un Dialogue national initié mardi pour éviter de tourner en rond et destiné à bien reconstruire le pays au cours des prochaines années

03 Avril 2024

LIBREVILLE, 3 mars (Infosplusgabon) - Le dialogue national inclusif tant attendu s'est officiellement ouvert mardi au stade de l'Amitié d'Angondjé pour refléchir sur les questions de l'heure et trouver des solutions appropriées aux mots qui minent et ralentissent depuis plusieurs décennies le développement d'un petit pays riche en matières premières et peuplé d'un peu plus de deux millions d'habitants.

Cette grande messe lancée mercredi par le chef de l'Etat de la Transition Brice Clotaire Oligui Nguema, et présidée par l'Archevêque de Libreville, Monseigneur Jean Patrick Iba-Iba, est une plateforme offerte aux forces vives de la nation pour résoudre tout différend et à s'approprier une lecture limpide de la nouvelle Constitution qui en sortira. Un autre point majeur sera de définir la durée de la période de transition à l'issue de laquelle les électeurs gabonais seront encore une fois invités à aller élire leur président de la République.

Pour rappel, l'élection présidentielle de août 2023, avait été interrompue par un coup anti-constitutionnel avec l'arrivée au pouvoir des forces de défenses et de sécurité réunies au sein du Comité pour la transition et la restitution des institutions (CTRI).

Le Dialogue d'Angondjè revetera également un aspect de réconciliation entre tous les fils de la nation dont certains ont reconnu s'être trompés tout en étant favorable à une refondation des institutions et à mettre en avant l'intérêt général du pays.

Ainsi, du 2 au 30 avril 2024 les participants au Dialogue national devraient élaborer les principes d'une nouvelle gouvernance. De nombreuses propositions dont celles du clergé ou encore des dignitaires de la République, non sans oublier celles du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) seront prises en compte après le grand déballage attendu et que les modérateurs devront orienter.

FIN/INFOSPLUSGABON/TRR/GABON2024

© Copyright Infosplusgabon