GABON : Dieudonné MINLAMA MINTOGO s'inquiète des récentes nominations qui pourraient fausser le jeu électoral futur

22 Mars 2024

Gabon-Politique-Nomination des Délégations spéciales dans les Conseils municipaux

LIBREVILLE, 22 mars (Infosplusgabon) - Le Comité de la Transition pour la restauration des institutions (CTRI) a récemment terminé les nominations des délégations spéciales chargées d’assurer la gestion des conseils départementaux et municipaux pendant la période de transition. Le choix des acteurs politiques dans leur majorité à ces postes reçoivent le blanc seing pour s'investir à l'avance dans la bataille politique avant les prochaines joutes électorales dont les dates ne sont pas encore fixées. Une situation qui préoccupe l'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016, Dieudonné Minlama Mintogo, qui à travers un communiqué de presse publié le 21 mars, interpelle toute la classe politique gabonaise.

"Toutefois, nous constatons pour le déplorer, qu’en dehors des militaires, la quasi-totalité des délégués nommés sont des acteurs politiques connus et originaires de leur zone d’exercice", déplore Minlama Mintogo.

Il souligne en outre qu' "en d’autres termes, les différents délégués spéciaux sont des potentiels candidats aux prochaines élections locales sur les circonscriptions pour lesquelles ils sont appelés à assurer l’administration".

Pour Minlama Mintogo, "cette posture leur confère un avantage certain sur les autres candidats. La possibilité, pour les délégués en fonction, d’utiliser les ressources publiques à des fins personnelles, électoralistes et politiques, nous parait inévitable. Les dés risquent d’être pipés d’avance".

Revenant sur des "questions d’équité, d’égalité et d’éthique, et pour permettre à tous les candidats de participer à cette élection sur le même pied d’égalité, nous demandons au CTRI de dépolitiser les délégations spéciales , après le dialogue , en y excluant les acteurs politiques et en confiant la gestion des collectivités locales exclusivement aux forces de défense et de sécurité dont la vocation n’est pas de prendre part aux élections" .

"La restauration des institutions passe aussi et surtout par l’organisation des élections justes, honnêtes , démocratiques et équitables. La réussite de la Transition en cours est à ce prix", a-t-il conclu.

